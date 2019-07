Stasera in tv: "The Most Beautiful Day - Il giorno più bello" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 30 luglio 2019

Rai 3 stasera propone "The Most Beautiful Day - Il giorno più bello", film commedia del 2016 scritto e diretto da Florian David Fitz e interpretato da Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer e Alexandra Maria Lara.

Cast e personaggi

Florian David Fitz: Benno

Matthias Schweighöfer: Andi

Alexandra Maria Lara: Mona

Rainer Bock: Dr. Wüst

Karl Friedrich: Schulze

Robert Nickisch: Infermiera Reiner

Doppiatori italiani

Alessio Cigliano: Benno

Nanni Baldini: Andi

Claudia Catani: Mona

Cristina Boraschi: Patonga

Stefano Mondini: Dr. Wüst

Alberto Bognanni: bancario





La trama

L’ambizioso e bizzarro pianista Andi (Matthias Schweighöfer) e lo spensierato scansafatiche Benno (Florian David Fitz) hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale. Con la morte giusto dietro l’angolo, Benno convince Andi a scappare dalla clinica e a intraprendere unviaggio in macchina alla ricerca dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. Dopo aver racimolato con destrezza il denaro necessario, si mettono in viaggio in prima classe verso l’Africa! Per l’ipocondriaco Andi l’inizio del viaggio si rivela un vero e proprio incubo, mentre Benno persegue segretamente un piano nascosto per confrontarsi finalmente con la propria vita passata. La loro avventura li porterà a vivere situazioni tragicomiche fra gag divertenti e momenti serie a compiere il loro iniziale proposito...





Curiosità



Il film è stato campione di incassi in Germania con 15 milioni di Euro.



Florian David Fitz è noto per il ruolo di un personaggio affetto dalla sindrome di Torette nel road-movie Vincent will meer che lo ha anche visto esordire come sceneggiatore. Di "Vincent will meer" è stato prodotto un remake americano nel 2014 Viaggio verso la libertà (The Road Within) con Dev Patel e Zoë Kravitz. Dal 2007 al 2010 Florian David Fitz ha interpretato il ruolo principale nella serie televisiva Doctor's Diary e nel 2012 ha esordito come regista nella commedia Jesus liebt mich, adattamento del romanzo di David Safier, di cui è anche protagonista e sceneggiatore.



I crediti dell'attore Matthias Schweighöfer (classe 1981) includono ruoli in Paura.com (2002), 300 ore per innamorarsi (2007), Operazione Valchiria (2008), Night Train (2009) e Kursk di Thomas Vinterberg (2018). Nel 2011 Schweighöfers debutta alla regia con la commedia What a Man. che si è rivelata un grande successo. Il suo secondo film da regista, Schlussmacher, ha confermato nel 2013 il suo talento con circa 2,5 milioni di spettatori al cinema. Con Vaterfreuden, lancia nel 2013 il suo terzo tentativo registico, finito dritto al primo posto del box office tedesco.



Nel cast anche Alexandra Maria Lara nota al grande pubblico per il ruolo di Traudl Junge, la segretaria di Adolf Hitler, nel film La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler. Altri crediti dell'attrice includono ruoli in La polvere del tempo di Theo Angelopoulos, Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee, The Reader - A voce alta e il Rush di Ron Howard dove ha interpretato la moglie di Niki Lauda, Marlene Knaus.



Il regista e attore Florian David Fitz ha tratto ispirazione da un fatto reale: "Ho incontrato un uomo che, dopo aver scoperto di essere malato di cancro, ha chiesto un prestito di 30.000 marchi alla sua banca e ho portato questa circostanza all’esasperazione. Visto che ho sempre voluto fare un film con Matthias, ho inventato una seconda figura che potesse condividere col protagonista la sua avventura. È il mio modus operandi: ho bisogno sempre di una spalla che faccia da contraltare per poter dar vita a svolte drammatiche. Per Benno ho pensato a un uomo che è sempre stato trascurato e superficiale nella vita e si trova a fare i conti con la morte".



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono state composte a quattro mani da Siggi Mueller (Vulcano, Il commissario Köster) & Egon Riedel (7 giorni di vita, Tesoro, sono un killer).



Le canzoni del film:

1. First Day Of My Life - Bright Eyes

2. Bottlecaps - Inara George

3. Barbara del ritmo" - Benny Moré

4. Happy - Pharrell Williams

5. Argonauts - The Little Ones

6. Dimestore Diamond" - Gossip

7. Is There A Horse" - Band of Horses

8. Train People - Sophie Hunger

9. Turn To Stone - Ingrid Michaelson

10. Fake Empre - The National

11. For You To Be Here - Tom Rosenthal

12. Be Good - Max Brodie feat. Tom Rosenthal

13. Change - Some Poetries

