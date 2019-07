Star Wars 9: pagina di una guida ufficiale rivela informazioni sulle origini di Rey

Di Pietro Ferraro martedì 30 luglio 2019

Una guida ufficiale di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" fornisce alcune informazioni sulle origini di Rey.

La pagina di una guida ufficiale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker fornisce alcune informazioni sulle origini di Rey. Il misterioso passato di Rey è stato al centro di teorie e voci negli ultimi anni che non si sono placate neanche quando Kylo Ren ha raccontato a Rey dei suoi genitori in "Gli Ultimi Jedi". Secondo quanto svelato da Kylo Ren, i genitori di Rey non erano altro che insignificanti commercianti di rottami che diedero via la loro figlia per qualche bevuta e che sono sepolti in una fossa comune nel deserto di Jakku. Molti fan di Star Wars sono rimasti molto delusi da questa rivelazione, ma oltre alla possibilità che Kylo abbia mentito sembra che ci sia qualcosa di più sulla storia di Rey di quello che è stato detto, parola di J.J. Abrams.

Un'immagine di un'imminente guida di Star Wars è stata divulgata online e riporta un po' di retroscena su Rey, molti dei quali sono già noti. Tuttavia c'è un elemento nella prima parte della "timeline" che risulta piuttosto interessante se esaminato con attenzione. Il libro afferma: "Una piccola Rey osserva impotente mentre un'astronave si allontana, abbandonandola nel mondo sconosciuto di Jakku". Se il mondo di Jakku è "sconosciuto" significa che Rey non è in realtà originaria di quel luogo?

Sembra che "L'ascesa di Skywalker" rivelerà dove è nata Rey e, si spera, l'identità dei suoi genitori. In "Il risveglio della Forza" Rey ha una visione quando tocca la spada laser di Luke Skywalker in cui vengono mostrati i suoi genitori che volano via abbandonandola, e sembra che quella stessa astronave sia mostrata nel trailer de "L'ascesa di Skywalker".

Per quanto riguarda Jakku, c'è un mistero che circonda il pianeta. È stato rivelato che l'imperatore Palpatine ha istituito una struttura di ricerca sul pianeta per localizzare antiche reliquie Sith, che potrebbero avere qualcosa a che fare con la sua resurrezione in "L'ascesa di Skywalker". Ciò significa che potrebbero esserci delle connessioni tra Palpatine e Rey legate alla sensibilità alla Forza di quest'ultima. È possibile come accennato che Kylo Ren stesse solo cercando di tenere lontana Rey dalla verità quando le ha parlato dei suoi genitori, allo scopo di scatenare in lei emozioni negative e rabbia che l'avrebbero attirata inesorabilmente verso il Lato Oscuro. Quindi mettendo insieme un Kylo Ren potenzialmente mendace, il ritorno di Palpatine, la possibilità che Rey non sia nativa di Jakku e le dichiarazioni di J.J. Abrams su un passato ancora da raccontare, il mistero sulle origini di Rey appare tutt'altro che risolto.

"Star Wars: L'ascesa di Skywalker" arriva nei cinema italiani il 18 dicembre 2019.

Fonte: Esquire