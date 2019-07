Il Re Leone oltre il miliardo di dollari d'incasso

Di Federico Boni mercoledì 31 luglio 2019

Ancora un film miliardario per la Disney. Il 4° del 2019. Il Re Leone, riuscito nell'impresa in 11 giorni.

The Lion King ha incassato 362 milioni di dollari in casa e 638,500,000 dollari fuori i confini nazionali, ribadendo la potenza di fuoco della Disney, che ha letteralmente trovato una gallina dalle uova d'oro con la macchina dei live-action dei propri classici animati. Siamo a fine luglio eppure lo studios ha già abbattuto un nuovo record d'incassi, con 7,67 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo.

Stracciato il precedente record del 2016, quando incassò $ 7,61 miliardi totali, con altri 5 mesi da poter sfruttare per ampliare ulteriormente il divario con la concorrenza. Nel frattempo anche Toy Story 4 punta al miliardo, avendo incassato ad oggi 920,535,664 dollari, mentre da qui a fine dicembre arriveranno anche Maleficent 2, Frozen 2 e Star Wars IX. Il Re Leone, cosa da non dimenticare, potrebbe tranquillamente incassare un altro mezzo miliardo di dollari, superando persino i 1,263,521,126 dollari de La bella e la Bestia.

E' chiaro che la Disney punta al jackpot epocale, ovvero ai 10 miliardi complessivi, e ad almeno un altro paio di film 'miliardari'. Nell'attesa, Il Re Leone è diventato il 3° film ad abbattere il muro negli ultimi 10 giorni. Il 42esimo della Storia, inflazione esclusa.