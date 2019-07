Guillermo del Toro sarà insignito di una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 luglio 2019

Il regista Premio Oscar Guillermo del Toro insignito di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Un altro grande regista avrà la sua strameritata stella sulla Hollywood Walk of Fame, si tratta dell'acclamato regista premio Oscar Guillermo del Toro che andrà ad unirsi alle 2.668 persone che hanno già fruito di tale onore.

La Camera di Commercio di Hollywood ha annunciato che il regista Guillermo del Toro sarà onorato con la 2669a stella sulla Hollywood Walk of Fame martedì 6 agosto 2019. Il commento di Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame.

Guillermo del Toro è un regista con una delle immaginazioni più creative e vivide. Ha il polso di un regno di fantasia che ha affascinato e stupito il pubblico! La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di onorarlo per il suo storico lavoro cinematografico!

Alla cerimonia di assegnazione della stella presenzieranno Emcee Rana Ghadban, Presidente e CEO della Camera di Commercio di Hollywood, il regista J.J. Abrams e la cantante Lana Del Rey.

Guillermo del Toro è tra gli artisti più creativi e visionari della sua generazione il cui stile distintivo è messo in mostra attraverso il suo lavoro di regista, sceneggiatore, produttore e scrittore. Nato a Guadalajara, in Messico, si è posto all'attenzione del pubblico internazionale nel 1993 con la rivisitazione degli horror con vampiri Cronos, esordendo alla regia di un lungometraggio, da una sua sceneggiatura, dopo aver iniziato la sua carriera lavorando come artista degli effetti speciali. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes del 1993, dove ha vinto il Mercedes-Benz Award. Il film ha inoltre vinto oltre 20 premi internazionali e 8 Ariel Awards dalla Mexican Academy of Film, tra cui Miglior Regista, Migliore Sceneggiatura e Golden Ariel.

Attraverso il suo accordo con DreamWorks Animation, è stato produttore esecutivo dei film Kung Fu Panda 2 & 3, Il gatto con gli stivali 1 & 2 e Le 5 Leggende. Ha prodotto Il libro della vita per Fox Animation e ReelFX. La sua serie animata DreamWorks TrollHunters è la serie per famiglie di maggior successo su Netflix. Nell'ambito del suo accordo con Fox Searchlight, sta attualmente producendo Antlers (diretto da Scott Cooper e interpretato da Keri Russell). Il prossimo film live-action di Del Toro è Nightmare Alley remake del dramma noir La fiera delle illusioni (1947) che dirigerà, produrrà e scriverà per Searchlight.

Del Toro è anche produttore, co-autore e co-regista del suo adattamento in stop motion di Pinocchio per Netflix Animation. Altri crediti di Del Toro includono regie di Mimic, La spina del diavolo , Blade II, Hellboy, Hellboy II: The Golden Army, Pacific Rim e Crimson Peak.

Il regista ha ottenuto il plauso internazionale e una nomination per la migliore sceneggiatura originale del film fantasy horror Il labirinto del fauno del 2006, che ha anche diretto e prodotto. Il film ha vinto l'Oscar per la scenografia, la fotografia e il trucco. In tutto il film ha ottenuto oltre 40 premi internazionali ed è apparso in oltre 35 elenchi di critici dei migliori film dell'anno. Il suo lavoro più recente è la fiaba moderna La forma dell'acqua per Fox Searchlight, presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia 2017, dove ha vinto il Leone d'oro per il miglior film con ulteriori premi vinti ai Golden Globes, ai BAFTA, ai DGA, ai PGA e agli Oscar come Miglior film, miglior regia, miglior colonna sonora originale e miglior scenografia.

Con lo scrittore Chuck Hogan, l'eclettico Del Toro è stato co-autore della trilogia horror sui vampiri The Strain con tutti e tre i libri che hanno debuttato tra i dieci bestseller del New York Times. Del Toro e Hogan sono anche i creatori della serie tv di successo di FX Networks basata sui romanzi "The Strain". Del Toro ha diretto il pilota ed è stato produttore esecutivo della serie. Attualmente il regista sta anche sviluppando per Sony Television una serie tv basata sull'acclamata serie manga Monster di Naoki Urasawa e produrrà anche l'antologia horror Guillermo del Toro's 10 After Midnight per Netflix Television.

Nel 2013, Harper Design e Insight Editions hanno pubblicato Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities, un libro sontuosamente illustrato che contiene note, disegni e creature indicibili dai diari privati e note di produzione di Del Toro, con personaggi, illustrazioni e idee inedite di ciò che verrà. Da questo libro è stata una naturale progressione arrivare ad una mostra d'arte unica, GUILLERMO DEL TORO: AT HOME WITH MONSTERS, allestita al Museum of Art della Contea di Los Angeles, al Minneapolis Institute of Art e alla Art Gallery di Ontario.

Del Toro fa parte del Consiglio di amministrazione di "The Hero Initiative", che crea una rete di sicurezza finanziaria per i creatori di fumetti che potrebbero aver bisogno di assistenza medica di emergenza, supporto finanziario per gli elementi essenziali della vita e una strada per tornare al lavoro retribuito. Sin dall'inizio, "Hero Initiative" è stata abbastanza fortunata da aiutare i creatori con un supporto di oltre 1 milione di dollari.

L'ultimo progetto di Del Toro in collaborazione con CBS Films, eOne e Lionsgate à l'horror Scary Stories to Tell in the Dark, basato sui libri per ragazzi di Alvin Schwartz. André Øvredal ha diretto il film che uscirà nelle sale italiane il 24 ottobre 2019.

Fonte: WalkofFame.com