C'era una Volta a Hollywood: anteprima romana con Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie

Di Federico Boni giovedì 1 agosto 2019

Il cast di C'era una Volta a Hollywood, nuovo film di Quentin Tarantino, arriva a Roma per la premiere nazionale del film.

Primo weekend d'agosto con sopresa per i cinefili romani, grazie all'anteprima italiana di C'era una volta a Hollywood, che si terrà il 2 agosto al Cinema Adriano. Con un red carpet da urlo.

Dalle ore 19:30, infatti, sfileranno Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, ovvero i due co-protagonisti della pellicola, che uscirà poi al cinema il 19 settembre. La proiezione è solamente su invito, ma i fan più fortunati, accorsi al Red Carpet, avranno la possibilità di assistere al film (fino ad esaurimento posti).

C’era una volta...a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.