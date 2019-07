Kin: trailer italiano del thriller fantascientifico con James Franco

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer italiano, una featurette in lingua originale, una locandina e alcune immagini ufficiali per il thriller fantascientifico Kin, in uscita nei cinema italiani il 15 agosto.

Diretto dai fratelli Jonathan e Josh Baker e basato sul loro cortometraggio "Bag Man", il film vede protagonista Myles Truitt come un ragazzo che trova un'arma aliena misteriosa e si trova costretto a fuggire con il suo fratello ex detenuto (Jack Reynor) quando un criminale vendicativo (James Franco) comincia a braccarli entrambi.

Il cast è completato da Zoë Kravitz, Carrie Coon, Dennis Quaid, Michael B. Jordan e Carleigh Beverly.

La trama ufficiale:

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

A Joseph Fraioli, sound designer e supervisore al montaggio sonoro del film, è stato affidato il compito di far prendere vita alle armi e al mondo di Kin usando alcuni elementi molto interessanti come si può vedere nella featurette. Fraioli ha anche spiegato al sito Collider un po' di più sulla progettazione del suono di "Kin".

Esistono molte dualità nel mondo di Kin e ampliare queste dualità concettualmente con il suono è stato un processo davvero gratificante. Mi ha permesso non solo di creare elementi originali di sound design di fantascienza, ma anche di migliorare la profondità della storia con un sound design concettuale. Alla fine, le grandi opportunità di sound design sono davvero degne solo quando hai un ottimo mix, dialoghi e musica. Per questo devo ringraziare il mio co-supervisore e montatore dei dialoghi David McCallum, i mixer Brad Zoern e Frank Marrone, Mogwai e Kevin Banks, i montatori del suono Dave Rose e Paul Germann e i registi Jonathan e Josh Baker. È stato uno scenario ottimale collaborare con i Baker a questo progetto. Non solo per la loro comprensione percettiva del sound design e della sua importanza, ma anche perché siamo buoni amici. Questo ha reso il processo collaborativo per noi un po' come un paio di ragazzini in un negozio di caramelle. Quando mi hanno chiesto di lavorare con loro su Kin, è stato come chiedere "Vuoi fare un fantastico film di fantascienza con i tuoi amici?" E ovviamente ho risposto "Sì, per favore!".