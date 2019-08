Stasera in tv: "Bad Moms - Mamme molto cattive" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 1 agosto 2019

Canale 5 stasera propone "Bad Moms - Mamme molto cattive", film commedia del 2016 diretto da Jon Lucas e Scott Moore e interpretato Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate e Jada Pinkett.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Mila Kunis: Amy Mitchell

Kristen Bell: Kiki

Kathryn Hahn: Carla

Christina Applegate: Gwendolyn James

Jada Pinkett Smith: Stacey

Annie Mumolo: Vicki

Jay Hernandez: Jessie Harkness

David Walton: Mike Mitchell

Lilly Singh: Cathy

Oona Laurence: Jane Mitchell

Emjay Anthony: Dylan Mitchell

Megan Ferguson: Tessa

Wanda Sykes: Dottoressa Karl

JJ Watt: Coach Craig

Clark Duke: Dale Kipler

Billy Slaughter: veterinario

Wendell Pierce: preside Burr

Martha Stewart: se stessa

Doppiatori italiani

Gea Riva: Amy Mitchell

Jenny De Cesarei: Kiki

Debora Magnaghi: Carla

Marisa Della Pasqua: Gwendolyn

Jasmine Laurenti: Stacy

Jolanda Granato: Vicki

Ruggero Andreozzi: Jessie Harkness

Paolo De Santis: Mike Mitchell





Trama e recensione

Mila Kunis (Ted), Kristen Bell (Frozen) e Kathryn Hahn (The Visit), dirette da Jon Lucas e Scott Moore (sceneggiatori di Una notte da leoni e registi di Un compleanno da leoni), sono le protagoniste di questo spassoso “girl power movie” in cui tre giovani mamme, con una vita apparentemente armoniosa ed appagata, si troveranno sulla soglia di una crisi esistenziale. Nel tentativo di recuperare una libertà perduta, decideranno di staccare la spina, rompere questa bolla di finta perfezione e dedicarsi a una vita più esuberante tra eccessi, spensieratezza e molti bicchieri di troppo. Inevitabile lo scontro con le integerrime madri dell’Associazione Insegnanti-Genitori, che hanno i volti di Christina Applegate (Anchorman), Annie Mumolo (Le amiche della sposa) e Jada Pinkett Smith (Magic Mike XXL).





Curiosità



Mila Kunis era in attesa del suo secondo figlio durante le riprese.



La mamma di lingua russa alla riunione dell'Associazione Insegnanti-Genitori dice di avere trecento AK-47 a casa.



Mila Kunis indossa nel suo ruolo la sua vera fede nuziale.



I registi Scott Moore e Jon Lucas hanno praticamente scritto questo film come omaggio alle loro mogli.



Durante le ricerche per la sceneggiatura, Jon Lucas e Scott Moore hanno ospitato diverse cene in cui hanno invitato numerose madri a partecipare e condividere le loro storie. E' stato necessario molto vino.



La cantante Kesha è stata vista sul set e ha girato scene con Mila Kunis, ma il suo ruolo è stato tagliato dal film per motivi sconosciuti.



Il film è stato girato a New Orleans sebbene sia ambientato a Chicago.



Il progetto era stato originariamente sviluppato presso la Paramount Pictures con Leslie Mann protagonista e Judd Apatow produttore.



Le riprese esterne della scuola sono state girate in una scuola storica ancora operativa a New Orleans.



Le sei attrici principali sono tutte madri nella vita reale.



Questo film ha generato il sequel Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive uscito nel 2017, un secondo sequel Bad Moms' Moms è stato annunciato ad aprile 2019 e un terzo film al maschile è attulamente in sviluppo con il titolo Bad Dads.



Nancy Priddy è la vera madre di Christina Applegate.



Quando parla con le vere mamme delle protagoniste del film, durante i titoli di coda, Christina Applegate afferma che sua madre l'ha portata a vedere il film Cruising con Al Pacino quando aveva 9 anni. In "Cruising" recitava anche Ed O'Neill che ha interpretato il padre di Applegate, Al Bundy, nel film Sposati con figli (1987).



In questo film Amy Mitchell (Mila Kunis) guida una Dodge Challenger del 1970.



Jay Hernandez e Jada Pinket hanno entrambi recitato in ruoli da "cattivi" nell'Universo DC, Jada Pinket come Fish Mooney nella serie tv Gotham di Fox e Jay Hernandez come El Diablo nel film Suicide Squad.



Il nome della scuola media, William McKinley, è lo stesso nome del liceo della serie televisiva Glee.



Gwendolyn menziona che il suo DVR non registra più Castle. la serie tv "Castle" è stata cancellata l'anno in cui "Bad Moms" è uscito nelle sale.



Il film costato 22 milioni di dollari è stato una sorpresa al box-office con un incasso di 184 milioni.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Christopher Joseph Lennertz (Come ammazzare il capo... e vivere felici, Poliziotto in prova, Baywatch, Sausage Party).



1. Tightrope - Janelle Monáe

2. I Love It - Icona Pop feat. Charli XCX

3. Hello Sunshine - Dena Deadly feat. Memoir

4. Cake by the Ocean - DNCE

5. Confident - Demi Lovato

6. Girls Will Be Girls - Sophie Beem

7. Sweet Jane - Garrett Kato

8. I Want to Know What Love Is - Foreigner

9. Shut Up and Dance - WALK THE MOON

10. Bad Moms (Suite) - Christopher Lennertz / KT Tunstall

11. Enough is Enough (Suite) - Christopher Lennertz / KT Tunstall

12. Get Your Tits Up (Suite) - Christopher Lennertz / KT Tunstall

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]