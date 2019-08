Little Monsters: nuovo trailer "red band" e poster della zombie comedy con Lupita Nyong'o

Di Pietro Ferraro giovedì 1 agosto 2019

Little Monsters: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror con Lupita Nyong'o nei cinema inglesi il 15 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer non censurato e una locandina ufficiale di Little Monsters. Lupita Nyong'o è protagonista in questa commedia horror diretta da Abe Forsythe nei panni di un'insegnante che cerca di proteggere i suoi bambini da un'apocalisse zombie.

Nel trailer vediamo Lupita Nyong'o nei panni di Miss Caroline, una frizzante insegnante di scuola materna che porta i suoi alunni allo zoo dove si scatena l'inferno quando gli zombie iniziano a mangiare gli animali.

La trama ufficiale:





Dopo una brutta rottura, l'indolente Dave (Alexander England) si imbuca a casa di sua sorella e trascorre le sue giornate ampliando il discutibile vocabolario di suo nipote. Quando si presenta l'occasione per accompagnare un'escursione scolastica imminente accanto all'affascinante ed enigmatica insegnante Miss Caroline (Lupita Nyong'o), Dave coglie al volo l'occasione per impressionarla. Quello che però non si aspettava era Teddy McGiggle (Josh Gad), un odioso personaggio televisivo per bambini che si mette al centro di tutte le attività dell'escursione. Ciò che si aspettava ancor meno era un'invasione di zombie, che prende il via dopo un esperimento andato storto in una vicina base militare. Armati solo dell'ingegnosità dei bambini dell'asilo, Dave, Miss Caroline e Teddy devono lavorare insieme per tenere a bada i mostri e ritagliarsi intatti una via d'uscita.

Il cast è completato da Diesel La Torraca, Charlie Whitley, Kim Thien Doan, Ava Caryofyllis, Stephen Peacocke, Nadia Townsend, Kat Stewart, Jason Chong, Felix Williamson, Zindzi Okenyo e Henry Nixon.

"Little Monsters" è stato presentato in anteprima all'inizio dell'anno al Sundance Film Festival e debutterà nei cinema inglesi il 15 novembre.

Fonte: Collider