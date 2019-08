Rambo 5 classificato R-Rated negli Usa, Stallone: "vedrete cose mai viste prima"

Di Federico_40 giovedì 1 agosto 2019

Minori accompagnati da adulti per la visione di Rambo – Last Blood.

Nessuna premiere veneziana per Rambo: Last Blood, 5° capitolo dell'infinita saga trainata da Sylvester Stallone. In uscita il 20 settembre, il film si è guadagnato con orgoglio una classificazione R-Rated per le sale d'America, ovvero disponibile per i minori solo e soltanto se accompagnati da adulti. Ad ufficializzare il tutto lo stesso Stallone, a tal punto felice della conquista dall'avvisare i naviganti: "Quello che sta per succedere sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto ... la morte sta arrivando".

Il film è diretto da Adrian Grunberg e prodotto da Avi Lerner e Kevin King, con Matt Cirulnick (Absentia) allo script. Al fianco di Stallone spazio a Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada. Rambo – Last Blood arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, distribuito da Notorious Pictures.

John Rambo, veterano del Vietnam, torna finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell'Est.

L'ultimo Rambo, uscito nel 2008, incassò 113,2 milioni di dollari worldwide dopo esserne costati 50. L'intera saga, nel suo complesso, ha raccolto 727.9 milioni di dollari in tutto il mondo.