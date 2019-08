Shin Ultraman: annunciato nuovo film per il 2021 dal team di Shin Godzilla

Studio Khara e Toho fanno squadra per "Shin Ultraman", una nuova interpretazione live-action del classico supereroe giapponese.

Il franchise nipponico "Ultra" sta tornando sul grande schermo in gran spolvero con Shin Ultraman, una nuova rivisitazione live-action per un pubblico moderno del classico supereroe tokusatsu (vedi Spectreman e Megaloman) sulla cresta dell'onda da oltre 50 anni. Questo nuovo film nasce da una partnership tra Studio Khara e Toho Co. che hanno reclutato il regista Shinji Higuchi (Shingeki no kyojin - Attack on Titan) e lo sceneggiatore Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion), il team dietro lo Shin Godzilla del 2016, per dare vita al progetto.

Secondo quanto riferito "Shin Ultraman" arriverà nei cinema nel 2021, ma al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale. Shinji Higuchi dirigerà il film da una sceneggiatura di Hideaki Anno, pare che al momento ci sia già una prima bozza della sceneggiatura completata.

"Ultraman" ha recentemente fruito di una nuova serie tv anime disponibile su Netflix e già rinnovata per una seconda stagione. Il personaggio è apparso per la prima volta in una serie tv giapponese trasmessa dal 1966 al 1967. Negli anni successivi il personaggio è stato proposto in numerose serie tv, film, cortometraggi, spettacoli teatrali, parodie, fumetti, romanzi, videogiochi e tonnellate di merchandise. In totale "Ultraman" è apparso in oltre 20 film e 30 programmi tv.

Hideaki Anno comincerà a lavorare su "Shin Ultraman" una volta terminato il lavoro sul suo nuovo film di "Evangelion" che dovrebbe arrivare a giugno 2020. Lo studio Khara gestirà la produzione, mentre Toho gestirà la distribuzione.

