I migliori anni della nostra vita di Claude Lelouch, il trailer

Di Federico Boni venerdì 2 agosto 2019

Uscirà il 19 settembre il nuovo film dell'81enne Claude Lelouch.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Presentato fuori Concorso all'ultimo Festival di Cannes, arriva anche in Italia I migliori anni della nostra vita di Claude Lelouch, 81enne leggenda di Francia.

The Best Years of a Life è il terzo commovente capitolo della storia d’amore tra Anne e Jean-Louis, indimenticati protagonisti del pluripremiato Un uomo, una donna, nel 1967 vincitore di due Oscar, due Golden Globe e di una Palma d'Oro. Il film uscirà il 19 settembre nelle sale d'Italia, grazie a Europictures.

Lelouch torna a dirigere Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, per riflettere sul mistero della vita e su quello dei sentimenti. I due protagonisti si sono conosciuti molto tempo fa: un uomo e una donna la cui abbagliante e inaspettata storia d’amore, catturata nel primo film diventato un cult, ha rivoluzionato il concetto universale dell'amore. A completare il cast Marianne Denicourt, Souad Amidou, Antoine Sire e Monica Bellucci. Questa la sinossi ufficiale.