Venezia 2019, ll Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone in Concorso - il trailer

Di Federico Boni venerdì 2 agosto 2019

Quinta presenza in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia per Mario Martone.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Mario Martone torna in Concorso alla 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con Il Sindaco del Rione Sanità, adattamento cinematografico del capolavoro di Eduardo De Filippo, già portato a teatro dal regista nel 2017. Francesco Di Leva indossa i panni del Sindaco, affiancato da Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino, Gennaro Di Colandrea, Lucienne Perreca, Salvatore Presutto, Viviana Cangiano, Domenico Esposito, Ralph P, Armando De Giulio, Daniele Baselice, Morena Di Leva, con l'amichevole partecipazione di Ernesto Mahieux.

Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l'aiuto dell'amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Chi “tiene santi” va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio, questa è la regola. Quando gli si presenta disperato Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, deciso a uccidere il padre, Don Antonio, riconosce nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi.

Il Sindaco del Rione Sanità sarà distribuito in esclusiva nelle sale italiane come evento speciale da Nexo Digital solo il 30 settembre, 1 e 2 ottobre (elenco cinema a breve su www.nexodigital.it). Questa sarà la quinta volta di Martone a Venezia, dopo Morte di un matematico napoletano, Noi credevamo, Il giovane favoloso e Capri Revolution.