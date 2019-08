Satanic Panic: trailer e poster della nuova commedia horror prodotta da Fangoria

Di Pietro Ferraro venerdì 2 agosto 2019

Satanic Panic: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror prodotta da Fangoria nei cinema americani dal 6 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Satanic Panic, spassosa e sanguinosa nuova commedia horror prodotta dalla "risorta" Fangoria (Puppet Master: The Littlest Reich). Il film segue una ragazza che consegna pizze che finisce in un esclusivo party di danarosi satanisti. Il film è diretto da Chelsea Stardust che fa il suo debutto alla regia.

"Satanic Panic" è stato scritto da Grady Hendrix da una storia che ha scritto insieme a Ted Geoghegan. Il film è stato originariamente annunciato nel 2015, ma il progetto non ha preso corpo fino al 2018, quando è stato annunciato il cast. Il film è interpretato da Hayley Griffith (“The Loudest Voice”), Ruby Modine ("Auguri per la tua morte 1 & 2"), Jerry O’Connell (“Billions”), Rebecca Romijn (X-Men franchise) e Arden Myrin (Il buongiorno del mattino).

"Satanic Panic" si svolge durante il primo giorno di Sam (Hayley Griffith) come fattorino delle pizze che prenderà una piega bizzarra e terrificante. Alla fine di una lunga giornata da salario minimo e mance scarse, la sua ultima consegna si rivela essere per un gruppo di satanisti in cerca di una vergine da sacrificare. Ora in una lotta per la sua vita, Sam deve respingere le streghe, gli incantesimi malvagi e le creature demoniache, il tutto mentre cerca di mantenere intatti il ​​suo corpo e la sua anima.

"Satanic Panic" è stato girato tra ottobre a novembre 2018 a Dallas in Texas. Dallas Sonnier e Amanda Presmyk di Cinestate hanno prodotto il film per Fangoria con Adam Goldworm (Masters Of Horror) di Aperture Entertainment. Phil Nobile Jr. e Adam Donaghey di Fangoria sono i produttori esecutivi. Make-up e cruenti effetti speciali sono stati curati da Tate Steinsiek. "Satanic Panic" debutta nelle sale americane il 6 settembre.

Fonte: Collider