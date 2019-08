Stasera in tv: "Il Segreto" di Jim Sheridan su Rai 3

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vanessa Redgrave: Roseanne McNulty anziana

Rooney Mara: Roseanne McNulty giovane

Eric Bana: dott. William Grene

Theo James: padre Gaunt

Jack Reynor: Michael McNulty

Aidan Turner: Jack Conroy

Omar Sharif Jr.: Daniel O'Brien

Susan Lynch: infermiera

Tom Vaughan-Lawlor: McCabe

Pauline McLinn: Anne McCartney

John Connors: Joe Brady

Doppiatori italiani

Rita Savagnone: Roseanne McNulty anziana

Chiara Gioncardi: Rose McNulty giovane

Alessio Cigliano: dott. William Grene

Gianfranco Miranda: padre Gaunt

Daniele Raffaeli: Michael Eneas

Selvaggia Quattrini: Caitlin

Rose è una donna forte e coraggiosa con nel cuore un segreto inconfessabile e negli occhi il bisogno di verità. Quando il Dottor Stephen Grene, incuriosito, inizia a indagare sul suo misterioso passato, verranno alla luce una relazione di passione e amore travolgente e una colpa, l’unica per Rose: essersi innamorata dell’uomo sbagliato...

Il produttore Noel Pearson ha opzionato il romanzo di Sebastian Barry poco dopo la sua pubblicazione e una prima versione della sceneggiatura è stata completata dal compianto sceneggiatore irlandese Johnny Ferguson come spiega il regista Jim Sheridan.

Noel mi aveva chiesto di leggerla e così ho incontrato Johnny e ho iniziato con lui un lungo dialogo. Quando Johnny ci ha lasciati, non riuscivo a togliermi dalla testa questa storia, in qualche modo mi ossessionava, così ho scritto a Noel una lunga email spiegandogli in quale direzione immaginavo dovesse andare il film. Mentre scrivevo, ho cominciato a vedere il film che sentivo di voler realizzare. Dunque in un certo senso è stato il progetto a scegliere me.

Ciò nonostante Jim Sheridan era anche consapevole di voler apportare alcuni cambiamenti al materiale originario.

Quando sono stato ingaggiato come regista, la prima cosa che ho fatto è stata telefonare a Sebastian per comunicargli che avrei voluto fare delle modifiche al suo romanzo e lui non ha opposto resistenze. Una volta ottenuto il suo consenso, mi sono sentito libero di forgiare e sviluppare la storia come volevo. È un romanzo incredibilmente lirico, scritto in modo magnifico, più in linea con un'opera di Samuel Beckett che con una sceneggiatura cinematografica in realtà. La sfida è stata tradurre in immagini sullo schermo una storia che nel libro si svolge nella mente della protagonista. Rose viene internata in un ospedale psichiatrico da un sacerdote (Padre Gaunt) e lì trascorre moltissimi anni della sua vita durante i quali si dedica alla scrittura del suo "testo sacro"’. Dal punto di vista drammaturgico, il problema è che si tratta di un personaggio piuttosto passivo.