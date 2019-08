American Dreamer: trailer e poster del thriller con Jim Gaffigan

Di Pietro Ferraro sabato 3 agosto 2019

American Dreamer: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Jim Gaffigan nei cinema americani dal 20 settembre 2019.

Saban Films ha reso disponibile un nuovo trailer di American Dreamer , un nuovo thriller vede protagonista il comico Jim Gaffigan in un inedito e inteso ruolo drammatico a tutto tondo.

Gaffigan (Being Frank) interpreta un autista rideshare (vedi Uber) schiacciato dai debiti che cerca di tirare su la testa nonostante la disperazione che lo attanaglia. Al fine di mantenere il diritti di custodia di suo figlio, Cam (Jim Gaffigan) deve guadagnare qualche soldo in più. Quindi inizia a portare in giro un trafficante di droga di basso livello di nome Mazz, interpretato da Robbie Jones (Shaft). Purtroppo i soldi non bastano, quindi disperato e disposto a tutto rapisce il figlio dello spacciatore nella speranza di ottenere un riscatto. Per rendere le cose più complicate, Mazz arruola Cam per portarlo in giro per la città in cerca del bambino.

Jim Gaffigan a proposito del suo personaggio ha dichiarato quanto segue.

Questo tizio è come un autista di Uber o Lyft che ha avuto un po' di sfortuna, ha provato un lavoro dietro una scrivania, e invece di affrontare i suoi problemi sta cercando una soluzione rapida per uscirne...Questo tizio sta cercando di rimettere insieme la sua vita nel modo più semplice ed egoista.

Gaffigan continua parlando delle motivazioni che spingono il suo personaggio a commettere un crimine.

Non ha intenzione di farlo. Tutte le motivazioni del mio personaggio non sono malvagie, ma forse sono un po' confuse. Speriamo che riuscirete a comprendere queste azioni. Non è per un effetto comico. È come: "Oh amico, dai non farlo".

Jim Gaffigan è un comico noto in patria soprattutto per la sua serie tv The Jim Gaffigan Show andata in onda dal 2015 al 2016. Altri crediti di Gaffigan includono ruoli nelle commedie Vero come la finzione e Fuga in tacchi a spillo e nei drammatici Experimenter e The Bleeder.

Tommy Jones ha fatto il suo debutto nei panni di Quentin Fields nella serie tv One Tree Hill. Altri crediti di Jones includono ruoli in Temptation: Confessions of a Marriage Counselor di Tyler Perry e nel nuovo film di Shaft con Samuel L. Jackson.

Il film è diretto da Derrick Borte (The Joneses, London Town), scritto da Borte con ​​lo sceneggiatore Daniel Forte (H8RZ) e prodotto da Scott Floyd Lochmus (London Town). Il cast di "American Dreamer" è completato da Tammy Blanchard, Isabel Arraiza e Brian K. Landis. Il film ha debuttato al Los Angeles Film Festival e uscirà nei cinema americani il 20 settembre.

