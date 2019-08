Dragon Kingdom: trailer della nuova avventura fantasy di Simon Wells

Di Pietro Ferraro sabato 3 agosto 2019

Dragon Kingdom: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di in uscita direct-to-video negli Stati Uniti il 3 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Uncork'd Entertainment ha reso disponibile (via Movieweb) un trailer di Dragon Kingdom, un nuovo fantasy che proviene dallo stesso team che ha lavorato agli effetti visivi dei film della saga di Harry Potter.

Per salvare il loro regno e il loro sovrano dall'esercito del Signore Oscuro, una potente e coraggiosa legione di guerrieri deve viaggiare attraverso le terre proibite combattendo contro i temibili mostri dal respiro di fuoco che abitano il Regno Oscuro, una terra che inghiotte tutti coloro che osano varcarne i confini.

"Dragon Kingdom" è diretto dal regista Simon Wells al suo terzo lungometraggio dopo il fantasy d'azione Knights of the Damned - Il risveglio del drago e l'horror Carnivore: Werewolf of London.

La trama ufficiale:





Nato dal fuoco e dalla magia, il potere dei draghi è incommensurabile. Questo potere non può essere sfruttato se non da un Magister, capace con tale potere di generare un esercito di furie sanguinarie. Il principe Favian di Zaldah divenne una furia quando il re Xalvador nominò la principessa Elizabeth come prossima sovrana e così arruolò l'esercito del Magister per prendere il controllo del Regno. Le uniche persone che possono fermarlo e informare il re dell'insidioso piano di Favian sono la principessa e i suoi due cavalieri che formano un'improbabile alleanza con due donne guerriere Katori. La loro ricerca non sarà facile poiché il loro percorso è bloccato dalle furie sanguinarie che non lasciano loro altra scelta che attraversare il Regno Oscuro, una terra che inghiotte tutti coloro che vi entrano.

Il cast del film include Ross O'Hennessy, Ben Loyd-Holmes, Rebecca Dyson-Smith, Zara Phythian, Jessica-Jane Stafford, Jemma Moore e Mike Mitchell.

Simon Wells dirige "Dragon Kingdom" da sceneggiatura scritta dall'esordiente Aston Benoit con l'attore Ben Loyd-Holmes, quest'ultimo ha scritto diverse sceneggiature tra cui "Knights of the Damned - Il risveglio del drago "diretto da Wells.

"Dragon Kingdom" debutta negli States direttamente in DVD il 3 settembre.