Sei Gemelli: trailer italiano della commedia con Marlon Wayans nei panni di 6 fratelli

Di Pietro Ferraro sabato 3 agosto 2019

Sei Gemelli: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Marlon Wayans in esclusiva su Netflix dal 16 agosto 2019.

Netflix ha pubblicato un trailer italiano della commedia Sei Gemelli (Sextuplets). Marlon Wayans recita nei panni di 6 diversi personaggi seguendo le orme del collega Eddie Murphy che in La famiglia del professore matto ne interpretò ben 8.

"Sei Gemelli" segue Alan (Marlon Wayans) che sta per diventare padre e prima che nasca il suo bambino è intenzionato a trovare sua madre perduta da tempo. Durante la sua ricerca incontra suo fratello Russell (Marlon Wayans) e scopre di avere altri tre fratelli e una sorella (tutti interpretati da Wayans), e che tutti loro sono nati da un unico parto gemellare.

Oltre a Russell un "tantino" sovrappeso e con l'abitudine di dormire nudo, gli altri fratelli di Alan sono Ethan che pare abbia il dono di fiutare i soldi, la corpulenta spogliarellista (pardon "danzatrice") ed ex detenuta Dawn che ama le feste e le droghe, e il più piccolo (letteralmente) della nidiata, Baby Pete che è ricoverato in ospedale e ha bisogno di un trapianto di rene. Il sesto fatello "Jaspar" non ha molto spazio nel trailer, ma sembra l'intelletuale della famiglia.

Marlon Wayans è anche produttore del film con Rick Alvarez, il duo ha prodotto anche White Chicks e Ricomincio da Nudo, e Nathan Reimann. Michael Tiddes, che ha diretto Wayans in Ghost Movie e "Ricomincio da Nudo" è di nuovo dietro la macchina da presa. La commedia segna la quinta collaborazione di Tiddes e Wayans, i loro precedenti crediti oltre ai film citati includono anche Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra e Cinquanta sbavature di nero. "Sei Gemelli" sarà presentato in anteprima e in esclusiva su Netflix il 16 agosto

