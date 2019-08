Nightmare Alley, Cate Blanchett per Guillermo del Toro

Di Federico Boni sabato 3 agosto 2019

Prende forma Nightmare Alley, remake di Guillermo del Toro di un film del 1947.

Il premio Oscar Cate Blanchett è in trattativa per unirsi a Bradley Cooper in Nightmare Alley di Guillermo del Toro, adattamento dell'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham già visto al cinema nel 1947 in un film della Fox con Tyrone Power e Joan Blondell. Del Toro ha scritto anche la sceneggiatura del film, con Kim Morgan produttore insieme a J. Miles Dale e allo stesso regista, con la TSG Entertainment.

Cooper sarà Stanton Carlisle, spietato imbonitore di fiera che raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudo spiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.

Al momento non si conosce il ruolo che dovrebbe andare ad interpretare la Blanchett, attesissima in sala con Where'd You Go, Bernadette, nuovo film di Richard Linklater. Prima di Cooper, il ruolo da protagonista di Nightmare Alley era stato affidato a Leonardo DiCaprio, poi improvvisamente ritiratosi. The Shape of Water, ultimo film di Del Toro, ha vinto 4 Oscar, il Leone d'Oro e incassato 195,243,464 dollari.

Fonte: HollywoodReporter