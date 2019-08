Sette fiori di senape diventa film: Matt Brown alla regia

Di Federico Boni sabato 3 agosto 2019

Sarà Matt Brown a dirigere l'adattamento cinematografico di Little Princes.

Matt Brown, regista de L'uomo che vide l'infinito, dirigerà l'adattamento di Sette fiori di senape, best seller di Conor Grennanarrivato in Italia con Piemme.

Quando varcò il cancello azzurro dell’orfanotrofio Piccoli Principi, vicino a Kathmandu, Conor non sapeva ancora che la sua vita stesse per cambiare per sempre. In realtà il suo primo pensiero di fronte a quel branco festante che lo accolse saltandogli addosso fu la fuga. Ma con il passare dei giorni si accorse che di quei bambini, che non hanno nulla e sanno fare tanto con poco, come costruire una macchinina con una bottiglietta di plastica, di quei bambini non poteva più fare a meno.

Mesi dopo, appena tornato in America, Conor riceve una mail devastante. Sette bambini di cui si era preso cura sono scomparsi. Rapiti. Forse per farne bambini soldato. Forse destinati al mercato delle adozioni illegali, o addirittura del traffico d’organi. In un istante, il ragazzo prende una decisione. Deve tornare in Nepal e ritrovare quei bambini. A qualunque costo. Senza indizi, senza conoscere la lingua, armato solo di alcune foto e di un’indefettibile determinazione, Conor si mette sulle loro tracce. Dovrà sfidare le connivenze, quando non la complicità, delle autorità con personaggi loschi ma intoccabili. Dovrà fare affidamento su persone di dubbia lealtà. E, soprattutto, dovrà mettersi in marcia sui più impervi sentieri himalayani. Fino a rischiare la sua stessa vita.