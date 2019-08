Venezia 2019, Citizen K del premio Oscar Alex Gibney: un doc sulla Russia di Putin

Di Federico_40 domenica 4 agosto 2019

La Russia di Vladimir Putin al centro del nuovo progetto del regista premio Oscar Alex Gibney.

11 anni fa premio Oscar grazie al documentario Taxi to the Dark Side, Alex Gibney sarà alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia fuori concorso con il documentario Citizen K, da lui prodotto e interamente centrato sulla Russia di Vladimir Putin.

Nel 2003 Mikhail Khodorkovsky, uno degli uomini più ricchi di Russia, fu arrestato e in seguito condannato a dieci anni di carcere, per frode ed evasione fiscale. In molti credono che la sua vera colpa sia stata aver sfidato Vladimir Putin, finendo per questo vittima della crociata del Presidente (eletto per la seconda volta nel 2004). E così la corsa ad abbracciare le regole del libero mercato, fino a diventare un autentico oligarca, hanno fatto sì che Khodorkovsky si ritrovasse condannato attraverso una serie di processi “teatrali” orchestrati da Putin. Durante la sua detenzione in una cella al confine con la Mongolia, “Citizen K” è diventato un dissidente noto in tutto il mondo. Oggi che vive in esilio a Londra, e sulla sua testa pende un’accusa di omicidio da parte delle autorità russe, Khodorkovsky continua a combattere Putin e il suo potere ormai ventennale.

Queste le prime parole di Alex Gibney sul suo ultimo progetto.