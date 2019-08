Venezia 2019, Franco Maresco in Concorso con La mafia non è più quella di una volta

Di Federico Boni domenica 4 agosto 2019

Franco Maresco in corsa per il Leone d'Oro grazie a La mafia non è più quella di una volta.

5 anni dopo Belluscone - una storia siciliana, presentato in Orizzonti, Franco Maresco torna alla Mostra del Cinema di Venezia ma in Concorso, con La mafia non è più quella di una volta.

Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Maresco decide di realizzare un nuovo film. Per farlo, trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”. A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio Mira, già protagonista nel 2014 di Belluscone. Una storia siciliana. “Mitico” organizzatore di feste di piazza, nei pochi anni che separano i due film Mira sembra cambiato, forse cerca un riscatto, come uomo e come manager, al punto da organizzare un singolare evento allo Zen di Palermo, “I neomelodici per Falcone e Borsellino”. Eppure le sue parole tradiscono ancora una certa nostalgia per “la mafia di una volta”. Intanto, visitando le celebrazioni dei martiri dell’antimafia, il disincanto di Maresco si confronta con la passione di Battaglia...

La pellicola arriverà in sala grazie a Istituto Luce Cinecittà.