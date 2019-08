Star Wars 9: nuova teoria dei fan su Kylo Ren in "L'ascesa di Skywalker"

Di Pietro Ferraro domenica 4 agosto 2019

Nuova teoria dei fan su Kylo Ren in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" e una sua potenziale missione segreta tra le fila del Primo Ordine.

Una nuova teoria dei fan ipotizza che Kylo Ren sarà svelato come agente infiltrato in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Questa nuova teoria ipotizza anche che la morte di Han Solo sia stata un sacrificio per un bene più grande. Nonostante J.J. Abrams stia tenendo i dettagli della trama di Star Wars 9 sotto il più stretto riserbo, i fan non rinunciano a creare ipotetiche svolte narrative che vanno dal plausibile all'impensabile, e molte di queste teorie coinvolgono i genitori di Rey e il ritorno, confermato dal trailer, dell'Imperatore Palpatine dopo la sua morte avvenuta in "Il ritorno dello Jedi".

La nuova teoria dei fan afferma che Kylo Ren probabilmente "uccise suo padre per avvicinarsi al Lato oscuro" al fine di attirare Palpatine, portarlo allo scoperto ed eliminarlo definitivamente. Durante una scena de "Il risveglio della forza", Kylo dice: "So cosa devo fare, ma non so se sono abbastanza forte per farlo", il che potrebbe diventare una prova per questa teoria. Il personaggio rivolto ai resti del casco di Darth Vader aggiunge: "Finirò quello che hai iniziato" e secondo la nuova teoria queste parole sarebbero un riferimento alla mancata morte di Palpatine sulla seconda Morte Nera.

A quanto pare esiste anche un precedente riguardo all'elemento dell'agente infiltrato nell'universo di Star Wars. Nella trilogia a fumetti "Star Wars: Il lato oscuro della Forza", Palpatine è tornato occupando corpi clonati mentre Luke Skywalker ha una svolta verso il Lato oscuro, nel tentativo di avvicinarsi all'Imperatore per ucciderlo. Questa trama parte dell'Universo Espanso" potrebbe aver influenzato J.J. Abrams nella stesura della sceneggiatura?

Detto ciò non possiamo non notare che un cambio di fronte così repentino del tormentato Kylo Ren in quello che sarà l'ultimo capitolo della saga Skywalker potrebbe essere davvero troppo, e rischierebbe di creare troppe domande senza risposta riguardo alle dinamiche che hanno coinvolto Luke Skywalker e un giovane Ben Solo.

Il prossimo 23 agosto aprirà i battenti l'Expo Disney D23 e in molti sperano che J.J. Abrams porterà nuovi filmati o un "making of" dell'attesissimo episodio finale della saga di Skywalker, prima dell'uscita fissata al 18 dicembre.

Fonte: Reddit