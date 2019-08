Venezia 2019, Gloria Mundi di Robert Guédiguian in Concorso

Venezia 2017, La villa: recensione in anteprima del film di Robert Guédiguian Robert Guédiguian ci porta ancora nella sua Marsiglia con La villa. Leggete la nostra recensione Il 65enne Robert Guédiguian torna in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia due anni dopo La casa sul mare con Gloria Mundi, film interpretato da Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Lola Naymark e Grégoire Leprince-Ringuet.

Un nuovo racconto, quello diretto dal regista di Marius e Jeannette, che riunisce la grande famiglia del suo Cinema. Dopo aver scontato una lunga condanna, Daniel esce di prigione e torna a Marsiglia. Sylvie, la sua ex moglie, l’ha avvertito che è diventato nonno: Mathilda, la loro figlia, ha infatti dato alla luce Gloria. Ma il tempo è passato, e ognuno si è fatto o rifatto una vita. Andando a conoscere la bambina, Daniel scopre una famiglia che lotta in ogni modo per restare in piedi: quando un colpo del destino spezza questo fragile equilibrio Daniel farà di tutto per aiutarla.

Queste le parole del regista sulla sua ultima fatica.

Per parafrasare Marx, ovunque regni, il neocapitalismo ha schiacciato relazioni fraterne, amichevoli e solidali, e non ha lasciato altro legame tra le persone se non il freddo interesse e il denaro, annegando tutti i nostri sogni nelle gelide acque del calcolo egoistico.

È ciò che questo racconto sociale vuol mostrare attraverso la storia di una famiglia fragile come un castello di carte.

Ho sempre pensato che il cinema dovrebbe commuoverci, a volte presentandoci un esempio del mondo come potrebbe essere, altre mostrandoci il mondo così com'è…

In breve, abbiamo bisogno sia di commedie che di tragedie per continuare a mettere in discussione il nostro stile di vita... E dobbiamo continuare a interrogarci più che mai in questi tempi difficili, per non soccombere all'illusione che ci sia qualcosa di naturale nella società in cui viviamo.