Box Office Usa, debutto da 61 milioni di dollari per Hobbs and Shaw - 181 worldwide

Di Federico Boni domenica 4 agosto 2019

Lo spin-off di Fast and Furious domina il box office a stelle e strisce, ma non sfonda come fatto dagli ultimi apitoli della saga.

Hobbs & Shaw, primo spin-off del franchise Fast & Furious, ha conquistato la vetta del box office americano, incassando 60.8 milioni di dollari in 72 ore. Ne è costati 200. Worldwide è già arrivato ai 181. Si tratta della peggior partenza per un capitolo della saga dal 2006, quando Tokyo Drift sembrava averla affossata rastrellando appena 24 milioni.

Chi tiene straordinariamente è Il Re Leone, in grado di incassare altri 38 milioni dopo 3 settimane di programmazione. Totale da 430,889,078 dollari per il live-action Disney, che punta con forza al muro dei 500 milioni casalinghi. In tutto il mondo, nel frattempo, il film di Jon Favreau ha toccato quota 1,195,789,078 dollari, diventando il 21esimo maggior incasso di sempre. Cadranno anche i 1,263,521,126 dollari de La Bella e la Bestia, ad oggi maggior incasso per un live-action Disney. Calo del 51% e altri 20 milioni in tasca per Once Upon a Time In Hollywood, così arrivato ai 79 milioni totali. Sembrano alla portata i 120 milioni incassati 10 anni fa da Inglourious Basterds, mentre i 162 di Django Unchained appaiono irragiungibili. A quota 360 milioni è arrivato Spider-Man: Far from Home (1,075,328,925 dollari worldwide), con Toy Story 4 arrivato ai 410 milioni (960 in tutto il mondo), Yesterday ai 68, Crawl ai 36, Aladdin al 350 (1,025,569,592 dollari worldwide), Stuber ai 22, Annabelle 3 ai 72, Pets 2 ai 155 e The Farewell, ampliato a 409 copie nonché terza miglior media per sala con 5,939 dollari, ai 6.8 milioni totali.

Weekend combattutissimo il prossimo grazie agli arrivi di The Art of Racing in the Rain, drama con Kevin Costner e Milo Ventimiglia; Brian Banks con Greg Kinnear; The Kitchen con Melissa McCarthy e Elisabeth Moss; il live-action di Dora l'Esploratrice e Scary Stories to Tell in the Dark, prodotto da Guillermo Del Toro. Chi batterà Hobbs and Shaw?