Stasera in tv: "Amori che non sanno stare al mondo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 9 agosto 2019

Rai 3 stasera propone "Amori che non sanno stare al mondo", film drammatico del 2017 diretto da Francesca Comencini e interpretato da Lucia Mascino, Thomas Trabacchi e Iaia Forte.

Cast e personaggi

Lucia Mascino: Claudia

Thomas Trabacchi: Flavio

Valentina Bellè: Nina

Carlotta Natoli: Diana

Camilla Semino Favro: Giorgia

Iaia Forte: Mara Semeraro





La trama

Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e con grande passione. Poi tutto è finito e per lei non è stato facile. Dopo tanti anni il loro è un mondo alla deriva, come un'isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai. Poi un giorno Flavio incontra Giorgia (Camilla Semino Favro), con l'energia e la vitalità dei suoi trent’anni, e basta un attimo tra loro e una pioggia d’estate per fare il resto. Claudia e Nina (Valentina Bellè) invece si conoscevano già, all'università, divise dal ruolo, dall'età,dall'idea che il rispetto non si sarebbe mai trasformato in amore. Eppure Nina è bellissima, seducente e meravigliosa e il suo abbraccio ha una potenza a cui non ci si può sottrarre. Una commedia sentimentale che racconta con ironia e grande lucidità una storia d’amore che non sa stare al mondo, il modo in cui le donne ne affrontano la fine e un nuovo inizio.





Note di regia

Con questo film ho cercato di raccontare con gioia e allegria un disordine amoroso e un dolore, perché quando si soffre per amore, quando si cercano le parole per rovesciare l’assetto delle cose, quando ci si lancia come delle Don Chisciotte impazzite contro la fine degli amori, si è disperate ma anche molto buffe. Ho cercato di creare un personaggio femminile non vittima, seppure sofferente, un personaggio irritante e tenero, scomodo, combattivo. Con lei, intorno a lei, tanti altri personaggi femminili, tasselli di uno stesso mosaico, donne che cercano un altro modo possibile di stare al mondo. In mezzo un uomo, affascinante, che sembra vicino, vicinissimo, ma è ancora lontano: troppo impaurito, troppo guardingo di fronte a tanto disordine e a tanto cercare. Ho voluto molto ardentemente fare questo film, perché credo sia una delle grandi utopie del nostro tempo quella che si nasconde dietro tutto questo disordine. C’è un tesoro nascosto dentro quel rincorrersi, dentro tante incomprensioni, tanti belligeranti nottate: un modo differente per gli uomini e le donne di stare assieme senza pagare il prezzo, ormai irricevibile eppure ancora moneta corrente, del silenzio delle une e del dominio degli altri. [Francesca Comencini]





Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Francesca Comencini “Amori che non sanno stare al mondo” edizioni Fandango Libri.



La sceneggiatura è stata scritta da Francesca Comencini, Francesca Manieri e Laura Paolucci.



Le musiche originali del film sono di Valerio Vigilar (Good Morning Aman, L'ultimo terrestre, Ci vorrebbe un miracolo).



La colonna sonora include il brano "Amori che non sanno stare al mondo" scritto da Valerio Vigilar con Govanni Truppi, interpretato da Giovanni Truppi e candidato ai Nastri d'argento per la Migliore canzone originale.



Altri brani inclusi nella colonna sonora: "Testaccio" di Marcello Murru & Fabrizio Gatti, "Settembre" di Alberto Fortis, "Con Toda Palabra" di Lhasa, "Been A Bad Woman" di Black Casino and the Ghost, "La Cesarina" di Eugenio Cesare Pezzolo e "History Now" di A.K. Ellis.



