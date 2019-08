The Furies: trailer e poster del brutale horror di Tony D’Aquino

Di Pietro Ferraro domenica 4 agosto 2019

Disponibili un primo trailer e una locandina del promettente The Furies, un brutale e sanguinoso nuovo horror australiano diretto dall'esordiente Tony D’Aquino.

Nel film seguiamo Kayla e la sua migliore amica che vengono rapite e scaricate nel bel mezzo del nulla. Si ritrovano così insieme ad altre sei donne in un luogo remoto, costrette a partecipare ad una partita mortale. Un gioco che può avere un solo vincitore. Cosa saranno disposte a fare per sopravvivere?

L'obiettivo di D'Aquino era catturare il look e il feeling dei film horror degli anni '70, come hanno fatto egregiamente i film di Rob Zombie. Nel creare gli otto diversi serial-killer mascherati che danno la caccia alle otto donne, il team ha tratto ispirazione da classici film slasher degli anni '70 e '80, tra cui Halloween, Non aprite quella porta, Venerdì 13, The Burning e Nightmare.

Tanto per rendersi conto del livello di "gore" raggiunto dalla pellicola, oltre cento litri di sangue sono stati utilizzati dalla troupe durante le riprese, con D’Aquino che ha preferito utilizzare effetti pratici rispetto all'asettica e inflazionata CG, per mostrare su schermo una violenza "caotica e viscerale" e dal trailer l'operazione sembra perfettamente riuscita. "The Furies" debutterà Australia il 7 novembre.