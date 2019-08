Venezia 2019, Sole dell'esordiente Carlo Sironi in Orizzonti

Di Federico Boni domenica 4 agosto 2019

Un altro italiano in concorso nella sezione Orizzonti alla 76esima mostra del cinema di Venezia. E' Sole di Carlo Sironi.

36enne romano, Carlo Sironi fa il suo esordio alla regia in un lungometraggio con Sole, in Concorso nella sezione Orizzonti alla 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Protagonisti della pellicola Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi, Bruno Buzzi e Vitaliano Trevisan.

Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni fra slot machine e piccoli furti. Lena arriva in Italia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere il padre della bambina per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono avere figli, di ottenere l’affidamento in maniera veloce, attraverso un’adozione tra parenti. Sole, però, nasce prematura, e deve essere allattata al seno: mentre Lena cerca di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersi cura di loro come se fosse il vero padre.

Queste le prime parole del regista, in passato già visto a Venezia grazie all'applaudito e premiato cortometraggio Cargo.