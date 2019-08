Venezia 2019, Il Re: trailer italiano del film Netflix con Timothée Chalamet

Di Federico_40 martedì 27 agosto 2019

Il Re: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma storico di David Michôd prodotto da Netflix.

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia, che aprirà i battenti domani 28 agosto, arriva un primo trailer sottotitolato in italiano de Il Re, il dramma storico prodotto da Netflix e ispirato da elementi tratti dall'Enrico IV e l'Enrico V di Shakespeare.

"Il Re" è diretto da David Michôd (Animal Kingdom, Rover), al suo secondo film Netflix dopo la satira War Machine con Brad Pitt, scritto da Michôd con Joel Edgerton e interpretato da Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome), Joel Edgerton e Robert Pattinson.

Hal (Timothée Chalamet), principe ribelle e riluttante erede al trono britannico, ha voltato le spalle alla vita di corte preferendone una tra la gente comune. Ma alla morte dell'autoritario padre, Hal viene proclamato Re Enrico V e obbligato vivere un’esistenza che in passato aveva cercato di abbandonare. Ora il giovane re deve destreggiarsi tra la politica di palazzo, il caos e la guerra ereditati dal padre e fare i conti con i legami emotivi della sua vita precedente, tra cui il rapporto con il suo più caro amico e mentore, l'anziano baronetto alcolizzato John Falstaff (Joel Edgerton).

Il cast de "Il Re" è completato da Sean Harris, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp,

Tom Glynn-Carney, Thomasin McKenzie, Dean-Charles Chapman, Edward Ashley, Andrew Havill, Ivan Kaye e Steven Elder.

