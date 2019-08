Venezia 2019, Timothée Chalamet è The King per David Michôd

Di Federico_40 lunedì 5 agosto 2019

Film Netflix, The King sarà presentato Fuori Concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Regista australiano esploso nel 2010 grazie ad Animal Kingdom, David Michôd sbarca per la prima volta alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con The King, film Netflix presentato fuori Concorso.

Protagonista indiscusso Timothée Chalamet, affiancato da Joel Edgerton, Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson e Lily-Rose Depp.

Chalamet indossa gli abiti di Hal, principe ribelle e riluttante erede al trono inglese che ha voltato le spalle alla vita di corte, vivendo tra il popolo. Ma quando il suo tirannico padre muore, Hal diventa Re Enrico V ed è costretto ad abbracciare la vita dalla quale aveva tentato di fuggire. Ora il giovane re deve esplorare la politica di palazzo, il caos e la guerra che suo padre si è lasciato alle spalle, insieme alle corde emotive della sua vita passata - incluso il rapporto con il suo amico e mentore più intimo, il cavaliere decaduto e alcolista John Falstaff (Joel Edgerton).

Edgerton ha anche co-sceneggiato la pellicola.