Venezia 2019, Steven Soderbergh in Concorso con The Laundromat

Di Federico Boni domenica 4 agosto 2019

Lo scandalo dei Panama Papers in corsa per il Leone d'Oro 2019 grazie a Steven Soderbergh.

Sembra incredibile, ma dopo 30 anni di onorata carriera, un Oscar vinto, una Palma d'Oro, due Emmy e un DGA, Steven Soderbergh sarà per la prima volta in Concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia grazie a The Laundromat.

2° titolo Netflix in corsa per il Leone d'Oro dopo Marriage Story di Noah Baumbach, il film vede sul set Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright e Matthias Schoenarts.

Al centro della trama lo scandalo dei Panama Papers, con una vedova (Meryl Streep) che indaga su una frode assicurativa inseguendo a Panama City due soci in affari (Gary Oldman e Antonio Banderas) che strumentalizzano il sistema finanziario mondiale.

In cabina di scrittura Scott Z. Burns, che ha adattato Secrecy World, libro d'inchiesta del giornalista Jake Bernstein, vincitore del premio Pulitzer.