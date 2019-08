Venom 2, Andy Serkis alla regia - è ufficiale

Di Federico_40 martedì 6 agosto 2019

Venom 2, in sala nel 2020, prende forma.

Dopo i rumor dei giorni scorsi alimentati dallo stesso Tom Hardy, la conferma. Sarà Andy Serkis a dirigere Venom 2, come rivelato dall'Hollywood Reporter. Ruben Fleischer, regista del primo capitolo uscito in sala nel 2018 e in grado di incassare 856 milioni di dollari, ha così dovuto passare la mano.

Serkis è volato a Los Angeles il 22 luglio scorso per concludere l'accordo. Questo sarà il terzo film da regista di Andy, dopo il dramma del 2017 Breathe e il live-action sul Libro della Giungla distribuito da Netflix, Mowgli.

Kelly Marcel ha scritto la sceneggiatura di Venom 2, con Tom Hardy e Michelle Williams al fianco di Woody Harrelson, che ha già lavorato con Serkis in War for the Planet of the Apes del 2017.

Poco dopo la diffusione della notizia, Serkis ha confermato il tutto con un post Instagram. Il film uscirà al cinema il 2 ottobre del 2020. Slittamenti permettendo...