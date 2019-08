Imprisoned: trailer e trama del thriller con Laurence Fishburne

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 agosto 2019

Imprisoned: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Laurence Fishburne nei cinema americani dal 13 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la recente apparizione in John Wick 3: Parabellum, torna Laurence Fishburne, il memorabile Morpheus di Matrix, per un nuovo thriller dal titolo Imprisoned, che ha una premessa che ricorsa il prison-movie "Sorvegliato speciale" con Sylvester Stallone, ma poi prende una svolta completamente diversa.

In "Imprisoned", Dylan Burke (Juan Pablo Raba) tenta di lasciarsi alle spalle il suo passato da criminale con l'aiuto del suo amore Maria (Juana Acosta). Presto però si rende conto che il suo passato continuerà a perseguitarlo, quando apprende che il nuovo direttore della prigione locale, Daniel Calvin (Laurence Fishburne), non lo ha perdonato per un vecchio crimine. Calvin fa tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi che Burke paghi per i suoi errori passati, arrivando persino ad incastrarlo per un omicidio che non ha commesso, riportandolo in prigione. Quando nella prigione esplode in una rivolta, Burke e Calvin sono costretti a fare una scelta tra giustizia e vendetta.

Paul Kampf ha scritto e diretto "Imprisoned" ed è anche produttore del film insieme a Luillo Ruiz, Tom Sperry e Holly Levow. Il cast comprende Laurence Fishburne, Juan Pablo Raba, Juana Acosta, John Heard, Esai Morales, Jon Huertas, Edward James Olmos e Ana Isabelle.

Paul Kampf ah debuttato alla regia nel 2007 con il poliziesco Brothers Three: An American Gothic con Patrick Wilson e Neal McDonough.

L'attore colombiano Juan Pablo Raba, che interpreta l'ex-criminale perseguitato, è un volto noto delle serie tv Agents of S.H.I.E.L.D., Narcos e Six, i suoi crediti cinematografici includono ruoli in The 33, La fratellanza e Peppermint - L'angelo della vendetta.

Laurence Fishburne è entrato recentemente a far parte dell'Unverso Cinematografico Marvel nei panni del Dr. Bill Foster in Ant-Man and the The Wasp. Attualmente l'attore interpreta Pops nella sitcom Grown-Ish, che è uno spin-off della serie tv Black-Ish. E' inoltre confermato che tornerà come Bowery King in John Wick 4.

"Imprisoned" arriverà nei cinema americani il 13 settembre.