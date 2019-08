Danger God: trailer del documentario sullo stuntman che ha ispirato "C'era una volta...a Hollywood"

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 agosto 2019

Danger God: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario sullo stuntman Gary Kent in uscita negli Stati Uniti il 6 agosto 2019.

C'era una volta...a Hollywood ha debuttato nei cinema americani (l'uscita italiana è fissata al 18 settembre), e al centro del nuovo film Quentin Tarantino c'è il rapporto tra la sbiadita star del western Rick Dalton (Leonardo DioCaprio) e il suo stuntman di lunga data Cliff Booth (Brad Pitt). Entrambi i personaggi hanno diverse fonti d'ispirazione e una di queste è il leggendario stuntman Gary Kent.

Gary Kent rappresenta solo una delle ispirazioni per il personaggio di Brad Pitt in "C'era una volta...a Hollywood", e possiamo vedere cosa lo rende così speciale come profilato nel "Danger God" del regista Joe O'Connell. Tarantino si è "vagamente" ispirato a Kent quando il personaggio di Pitt, lo stuntman Cliff Booth, si è imbattuto nella famiglia Manson allo Spahn Ranch. Questo scambio funge da scena chiave nel dramma di Tarantino ed è una delle scene più tese dell'intero film.

"Danger God" racconta Gary Kent, re dei b-movies negli anni Sessanta e Settanta che ha lavorato per registi indipendenti come Richard Rush, Ray Dennis Steckler e Al Adamson e affrontato sfide ancora più grandi nella vita reale.

Lo stuntman professionista Gary Kent si è guadagnato un nome duramente in oltre 50 anni di cadute, bruciature, salti, combattimenti e fratture per alcuni dei film indipendenti più amati del XX secolo. Questa è la sua storia, da tutto ciò che accade nei giorni dell'era drive-in, compreso il suo incontro con Charles Manson e la sua famigerata famiglia, alle sue battaglie personali e ai suoi trionfi con la salute, l'alcolismo e l'amore. Il documentario presenta interviste con Monte Hellman, Duane Eddy, Richard Rush, Marc Singer e altri.

"Danger God" debutta negli Stati Uniti in digitale il 6 agosto.