Il pianeta delle scimmie: Disney prepara un nuovo film che continuerà la saga

Di Pietro Ferraro giovedì 8 agosto 2019

Il franchise "Il pianeta delle scimmie" non è ancora concluso, Disney sta pianificando un quarto film.

Nonostante la morte del Cesare di Andy Serkis, il franchise Il pianeta delle scimmie nella sua versione reboot non è ancora concluso,. E' stato rivelato che la serie continuerà sotto l'egida Disney che ha completato la sua fusione da 71,3 miliardi di dollari con Fox a marzo, fusione che ha incluso l'intero studio cinematografico 20th Century Fox inclusa l'iconica saga fantascientifica rilanciata con grande successo nel 2011 con il reboot L'alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt.

Oltre al fatto che è in arrivo un nuovo film non ci sono dettagli disponibili al momento, ma sappiamo che questo nuovo capitolo sarà "una continuazione", il che sembra implicare che il racconto riprenderà le fila dalla morte di Cesare avvenuta alla fine di The War - Il pianeta delle scimmie, con il popolo di primati che ha trovato una nuova casa.

Ad oggi la trilogia reboot ha incassato 1,68 miliardi di dollari nel mondo. Visto che Matt Reeves ha diretto gli ultimi due capitoli è possibile che torni, ma non ci sono voci o conferme al riguardo, al momento il regista è impegnato con il reboot The Batman che potrebbe dare il via ad una nuova trilogia.

Fonte: Variety