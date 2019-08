Star Wars 9: illustrazioni trapelate online mostrano un nuovo Star Destroyer

Di Pietro Ferraro venerdì 9 agosto 2019

Il nuovo potenziale Star Destroyer di Palpatine in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" ritratto in nuove illustrazioni trapelate online.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene potenziali SPOILER sul film "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Un'altra potenziale fuga di notizie di Star Wars: L'ascesa di Skywalker potrebbe aver rivelato la nuova astronave dell'Imperatore Palpatine in grado di distruggere pianeti e munita della stessa tecnologia della Morte Nera. L'astronave in questione si chiama "Onager Star Destroyer" e si ritiene faccia parte della flotta dell'Imperatore. Dotata di una potente arma, l'astronave è vista sparare con il suo cannone verso un pianeta. Si ritiene che questa nave verrà utilizzata nel finale della parte conclusiva della saga Sakywalker.

Un recente rumor afferma che esiste una flotta Sith di stanza nelle Regioni Ignote, in attesa del ritorno dell'imperatore Palpatine. Si ritiene che ci siano Star Destroyer in questa flotta che trasportano un'arma laser costruita con cristalli Kyber che è letale come la stessa Morte Nera.

Una nuova immagine ci mostra l'Onager Star Destroyer, che sembra piuttosto imponente. Le illustrazioni provengono da un nuovo gioco da tavolo di Star Wars chiamato "Star Wars: Armada", che presenta anche un'altra astronave chiamata "New Republic Starhawk". L'Onager ha un design che ricorda la silhouette di uno squalo martello. Una nave dall'aspetto simile è stata descritta in un manuale chiamato "Star Wars: The Rebel Files". Quella nave fu effettivamente utilizzata nella Guerra Civile Galattica. I ribelli supponevano che l'Impero stesse costruendo "Siege Breakers", che utilizzava cristalli kyber per le loro armi.

Il rumor più recente de "L'ascesa di Skywalker" afferma che l'imperatore Palpatine sarebbe pronto a tornare al comando dei Sith Troopers dalle Regioni Ignote, dove si dice che si siano nascosti su una "Morte Nera mobile".

Per quanto riguarda il pianeta su cui l'Onager Star Destroyer è visto scaricare il suo cannone, molti credono che sia Pasaana, un nuovo pianeta che debutterà in "L'ascesa di Skywalker" che potrebbe svolgere un ruolo importante nel film in uscita. Pasaana è il pianeta presente nel primo trailer in cui Rey fa capolino sul TIE Fighter di Kylo Ren. Alcuni fan hanno l'impressione che sia il punto in cui si trova il relitto della seconda Morte Nera, che è anche presente nel trailer. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali al riguardo, ma l'Onager Star Destroyer sembra adattarsi molto bene alle più recenti teorie sul ritorno di Palpatine.

Più si avvicina la data di uscita del film, fissata al 18 dicembre, e più J.J. Abrams e Lucasfilm faticheranno a contenere fughe di notizie. Tutta la produzione di giocattoli legata al film deve essere pronta molto prima dell'uscita del film e probabilmente finiremo per scoprire dettagli interessanti dal merchandise che comincerà a circolare nei mesi a venire.

FFG has released the design of the Onager-class Star Destroyer, first mentioned in the 2017 book The Rebel Files as the Seige Breaker. The Resistance believed these to be inspiration for the First Order's Mandator IV-class Siege Dreadnought.



What do you think about this ship? pic.twitter.com/T8r7Llm6Kz — BTOR Podcast Quest For 750 Followers! (@OuterRimPodcast) August 2, 2019

@TheDenofNerds that Onager class ISD looks a whole lot like the rumored Episode 9 star destroyer... (also, we finally know what the Starhawk looks like) pic.twitter.com/NVjPoz1g33 — Jonathan Murray (@murrdog2000) August 1, 2019

Fonte: Reddit