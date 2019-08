Running with the Devil: trailer del thriller con Nicolas Cage e Laurence Fishburne

Di Pietro Ferraro venerdì 9 agosto 2019

Running with the Devil: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Nicolas Cage nei cinema americani dal 20 settembre 2019.

Disponibili trailer e poster del crime-thriller Running with the Devil che vede protagonisti Nicolas Cage e Laurence Fishburne.

Quando una spedizione di cocaina viene compromessa, il leader del cartello della droga, noto come The Boss (Barry Pepper) ordina al suo uomo più fidato, "The Cook" (Nicolas Cage), di controllare la catena di approvvigionamento, a lui nel pericoloso viaggio si unirà un esperto trafficante di droga noto come "The Man" (Laurence Fishburne). Mentre le droghe stanno compiendo il loro pericoloso viaggio attraverso i confini internazionali passando da gangster, raffinatori e corrieri, sono anche tracciate da una task-force dell'FBI guidata da una agente interpretata da Leslie Bibb (Iron Man). Sfortunatamente quando "The Cook" si rende conto che la rete della droga sta crollando potrebbe essere troppo tardi per riuscire soddisfare le richieste del cartello.

Il film è scritto e diretto da Jason Cabell. Questo film è il suo primo progetto da regista solista e il secondo film che ha scritto. Cabell, ex Navy SEAL, si è ispirato alle sue esperienze di vita per creare il film. Cabell ha prestato servizio in oltre 100 paesi, incluso un periodo in cui ha lavorato a stretto contatto con la DEA in Colombia.

"Running With the Devil" è prodotto da Michael Mendelsohn di Patriot Pictures al fianco di Jim Steele (Vendetta - Una storia d'amore e USS Indianapolis). Mike Nilon, Etchie Stroh e Natalie Perrotta sono i produttori esecutivi. Nel film recitano anche Cole Hauser nei panni di "The Executioner", Clifton Collins Jr. nei panni di "The Farmer", Peter Facinelli è "Number One", Adam Goldberg è "The Snitch", Natalia Reyes come "The Woman", Sarah Minnich come "The Wife" e Tait Fletcher è "The Collector".

"Running With the Devil" arriverà nei cinema americani il 20 settembre.

Fonte: Collider