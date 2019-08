Mary: trailer e trama del thriller sovrannaturale con Gary Oldman

Di Pietro Ferraro venerdì 9 agosto 2019

Mary: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Gary Oldman nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.

Disponibili trailer e poster del thriller sovrannaturale Mary. Il film è interpretato dal premio Oscar Gary Oldman e si svolge quasi interamente su una barca.

Il trailer prende il via con Gary Oldman nei panni di un uomo che sta cercando di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Un capitolo che prevede l'acquisto e il restauro di una vecchia barca e la navigazione in giro per il mondo con la sua famiglia. Le cose però prendono rapidamente una piega inquietane quando sono in acqua e la figlia più giovane della famiglia evoca un amico immaginario e inizia a comportarsi in modo molto strano. A quanto pare la barca ha una storia travagliata e tutti a bordo saranno sottoposti ad eventi terrificanti.

"Mary" è diretto dal regista Michael Goi e scritto dallo sceneggiatore Anthony Jaswinski. Goi arriva dal piccolo schermo con regie di episodi per serie tv di spicco come American Horror Story, Empire e Swamp Thing. Per quanto riguarda Jaswinski uno dei crediti più recenti e la sceneggiatura del thriller con squali Paradise Beach - Dentro l'incubo interpretato da Blake Lively.

La trama ufficiale:

"Mary" è incentrato su David (Gary Oldman), un uomo in lotta che spera di offrire alla sua famiglia una vita migliore. David viene misteriosamente attratto da una imbarcazione abbandonata che sembra essere all'asta. Compra la barca d'impulso con la convinzione che possa essere il biglietto per la felicità della sua famiglia. Non molto tempo dopo aver iniziato il loro viaggio inaugurale, eventi strani e terrificanti iniziano a rendere la vita difficile a David e alla sua famiglia. Di conseguenza tutti entrano in conflitto e mettono in discussione la propria sanità mentale. Le tensioni aumentano quando la barca si ritrova alla deriva e diventa terribilmente ovvio che vengono spinti verso un male più grande che attende in mare aperto.

Il cast del film è completato da Jennifer Esposito, Emily Mortimer, Stefanie Scott, Owen Teague, Michael Landes, Manuel Garcia-Rulfo, Natalie Jean, Chloe Perrin, Claire Byrne, Kathryn Kelly, Griffin Hood, Aaron Mitchell e Kenneth Herrington.

"Mary" debutta nei cinema americani l'11 ottobre 2019.

Fonte: Collider