Il principe cerca moglie 2: tornano James Earl Jones e John Amos, confermato Wesley Snipes

Di Pietro Ferraro sabato 10 agosto 2019

Il principe cerca moglie 2 ritrova James Earl Jones e John Amos e confermata la new entry Wesley Snipes.

Aggiornamento castintg per l'atteso e finalmente confermato Il principe cerca moglie 2 aka Coming 2 America. Torna James Earl Jones che riprenderà il ruolo di Re Joffy Joffer padre del principe Akeem di Eddie Murphy, torna anche John Amos nel ruolo di Cleo McDowell, nel film originale proprietario del fast food dove lavorano in incognito Akeem e Semmi (Arsenio Hall anche lui confermato) nonché padre di Lisa McDowell (Shari Headley), l'interesse amoroso di Akeem (al momento non ci sono conferme di un ritorno di Headley).

Confermati anche i casting di Wesley Snipes e Leslie Jones, il primo interpreta un nuovo personaggio, tale generale Izzi descritto come "un uomo che governa una nazione confinante con Zamunda, mentre la star del Saturday Night Live è a bordo in un ruolo non specificato. Altri casting confermati includono Kiki Layne (Se la strada potesse parlare) nei panni della figlia che Akeem scopre di avere e che lo riporterà in America. Anche Paul Bates, che ha recitato nell'originale, sta tornando come Oha insieme al rapper Rick Ross e l'attore e comico Jermaine Fowler (Sorry to Bother You) entrambi a bordo in ruoli non specificati.

Diretto da John Landis da una sceneggiatura scritta da David Sheffield e Barry W. Blaustein, l'originale Il principe cerca moglie (Coming to America) è stato distribuito per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 1988. Nel film Eddie Murphy interpreta il principe ereditario dell'immaginario paese africano di Zamunda. Sperando di trovare il vero amore, il Principe Akeem si reca negli Stati Uniti mantenendo segreta la sua vera identità. Per oltre tre decenni il film è rimasto uno dei film più popolari di Murphy e ora con una nostalgia anni '80 in pieno corso sembra il momento perfetto per rivisitare la famiglia reale degli Joffer.

Al momento all'appello mancano Louie Anderson, nell'originale Maurice altro dipendente di McDowell, Eriq La Salle che interpretava Darryl Jenks, vanesio rivale in amore di Akeem e Allison Dean che vestiva i panni della turbolenta sorella di Lisa.

"Il principe cerca moglie 2" diretto da Craig Brewer (Dolemite is My Name) vedrà Akeem ora regnante di Zamunda apprendere di avere una figlia negli Stati Uniti di cui non sapeva nulla, così torna in America insieme a Semmi per incontrare la nuova erede della famiglia. La figlia di Akeem di nome Lavelle viene descritta come una scaltra ragazza del Queens che conosce bene la strada. Il film uscirà nelle sale americane il 18 dicembre 2020.

Fonte: Deadline / THR