G.I. Joe: il secondo spin-off includerà Chuckles

Di Pietro Ferraro domenica 11 agosto 2019

Dopo il film di Snake Eyes annunciato un secondo spin-off di G.I. Joe che includerà Chuckles.

Dopo quello di Snake Eyes, Paramount e Hasbro stanno sviluppando un altro spin-off di G.I. Joe che includerà Chuckles. Gli sceneggiatori Josh Appelbaum e Andrew Nemec, che hanno scritto Mission: Impossible - Protocollo Fantasma e i film delle Tartaruche Ninja di Michael Bay sono a bordo per scrivere la sceneggiatura. Inoltre sempre per Paramount la coppia sta anche scrivendo il thriller basato su Rainbow Six di Tom Clancy con la produzione di Michael B. Jordan. Fino ad ora nessun regista o potenziali membri del cast sono stati annunciati, quindi solo Appelbaum e Nemec sono ufficialmente parte del nuovo progetto.

Secondo quanto riferito nello spin-off saranno presenti diversi personaggi, ma uno dei personaggi in primo piano sarà appunto Chuckles, un membro del team esperto in infiltrazione e missioni sotto copertura. Chuckles non era apparso in nessuno dei precedenti film dei "G.I. Joe", quindi questo sarà il suo debutto sul grande schermo. Secondo la fonte il personaggio non sarà al centro della storia, ma ciò potrebbe cambiare con l'avanzare della pre-produzione. Chuckles ha debuttato per la prima volta come parte della linea di giocattoli "G.I. Joe" nel 1987 e nella serie a fumetti di Marvel Comics nello stesso anno.

Basato sulle iconiche action figures e sulla serie di cartoni animati, "G.I. Joe" è stato adattato per la prima volta in formato live-action nel 2009 con G.I. Joe - La nascita dei Cobra. Il film seguiva i soldati americani Duke (Channing Tatum) e Ripcord (Marlon Wayans) che si uniscono al team G.I. Joe dopo essere stati attaccati dalle truppe del Military Armaments Research Syndicate (M.A.R.S.). Dopo aver incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino è arrivato il sequel G.I. Joe - La vendetta uscito nel 2013. Questa volta i G.I. Joe vengono incastrati come traditori dai Cobra e devono lavorare insieme per rovesciare il comandante Cobra e i suoi alleati. Con l'arrivo di Dwayne "The Rock" Johnson nel cast, il sequel ha superato l'originale incassando 375 milioni di dollari nel mondo.

Successivamente Paramount ha cercato di sfruttare il successo del franchise con un altro sequel. In origine una terza puntata dal titolo G.I. Joe: Ever Vigilant doveva uscire nel 2016, ma problemi vari hanno bloccato il progetto in fase di sviluppo, progetto che deve ancora essere ufficialmente annullato. L'anno scorso lo studio ha iniziato ad esplorare altre opzioni creative annunciando il film spin-off di Snake Eyes. Con la regia di Robert Schwentke e la sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos, al film era stata inizialmente fornita una data di uscita al 27 marzo 2020, prima di essere spostato al 16 ottobre dello stesso anno. Poiché il film sarà una storia di origine, Ray Park non dovrebbe tornare per riprendere il ruolo di Snake Eyes.

