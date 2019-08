Stasera in tv: "Chi è senza colpa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 12 agosto 2019

Rai 3 stasera propone Chi è senza colpa (The Drop), film drammatico del 2014 diretto da Michaël R. Roskam e interpretato da Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini e Matthias Schoenaerts.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Tom Hardy: Bob Saginowski

Noomi Rapace: Nadia

James Gandolfini: Marv

Matthias Schoenaerts: Eric Deeds

John Ortiz: detective Torres

Elizabeth Rodriguez: detective Romsey

James Frecheville: Fitz

Michael Aronov: Chovka

Lucas Caleb Rooney: Paul

James Colby: Sully

Mike Houston: Donny

Morgan Spector: Andre

Michael Esper: Rardy Bernard

Ross Bickell: padre Regan

Ann Dowd: Dottie Stipler

Chris Sullivan: Jimmy

Jeremy Bobb: Stevie

Doppiatori italiani

Fabrizio Pucci: Bob Saginowski

Roberta Pellini: Nadia

Stefano De Sando: Marv

Emiliano Coltorti: Eric Deeds

Pasquale Anselmo: detective Torres

Gabriele Lopez: Fitz

Alessandro Budroni: Chovka

Massimo Aresu: Paul

Mauro Magliozzi: Sully

Marco Fumarola: Donny





Trama e recensione

Chi è senza colpa segue il solitario barista Bob Saginowski (Tom Hardy) attraverso un sistema segreto, noto come "money drops", utilizzato per rifornire di denaro gangster locali nel mondo della malavita dei bar di Brooklyn. Sotto la mano pesante del suo datore di lavoro e cugino Marv (James Gandolfini), Bob si ritrova al centro di una rapina andata male e coinvolto in un'indagine che scava in profondità nel passato del quartiere dove amici, famigliari e nemici lavorano tutti insieme per sbarcare il lunario, non importa il costo.





Curiosità



Il film segna l'ultima apparizione cinematografica dell'attore James Gandolfini deceduto il 19 giugno 2013 a Roma a causa di un infarto.



Il film è diretto dal belga Michaël R. Roskam al suo primo film in lingua inglese. Il regista è stato candidato all'Oscar per il dramma Bullhead - La vincente ascesa di Jacky.



La sceneggiatura del film è di Dennis Lehane che ha adattato un suo racconto breve ("Animal Rescue" dell'antologia Boston Noir) e successivamente scritto il romanzo "The Drop" basato sulla sceneggiatura del film. Lehane ha sceneggiato per il grande schermo altri tre suoi romanzi: Mystic River, Gone Baby Gone e Shutter Island.



Il film è ambientato a Brooklyn mentre il racconto a Boston.



Tre diversi cani sono stati usati per il ruolo di Rocco.



San Rocco, la cui statua nella chiesa dà a Bob l'ispirazione per il nome del suo cucciolo, è un santo italiano del 14° secolo ed è il santo patrono dei cani. Parte della leggenda che circonda questo santo racconta di un cane che gli portava da mangiare mentre era ammalato di peste.



Tom Hardy e Noomi Rapace sono ottimi amici nella vita reale e quando è arrivato il copione di Chi è senza colpa erano già due anni che cercavano di trovare un film da fare insieme. Si sono incontrati quando sono stati avvicinati da un regista per un altro film che nessuno dei due ha finito per fare, per poi essere bloccati in altri progetti. Si sono incontrati quattro volte per parlare di quella sceneggiatura, e conoscendosi si sono resi conto di avere una grande chimica ed energia insieme. Rapace aveva letto il racconto "Animal Rescue" prima che la sceneggiatura fosse inviata a Hardy e gli aveva scritto dicendo: "Potrebbe essere questo! Potrebbe essere qualcosa per noi!", Hardy lo ha letto e lo ha adorato, così hanno fatto il film. Dopo le riprese di "Chi è senza colpa", i due attori hanno recitato insieme anche in Child 44 - Il bambino n. 44.



Tom Hardy e Noomi Rapace sono andati in un canile per prepararsi per i loro ruoli. Hardy ha adottato un cane, un cucciolo di pitbull femmina, e lo ha portato sul set.



Il film è ambientato a Brooklyn, New York e con personaggi americani, ma 3 dei 4 attori principali sono europei. Tom Hardy è britannico, Noomi Rapace è svedese e Matthias Schoenaerts è belga. James Gandolfini è l'unico americano tra questi.



Ad un certo punto, Bob chiede a Nadia se è una ginnasta. Si tratta di un riferimento all'ex ginnasta rumena Nadia Comaneci, la prima donna a segnare un perfetto 10 alle Olimpiadi.



Nessuno dei protagonisti proviene da New York, i cineasti hanno quindi portato sul set il "dialect coach" Jerome Butler per creare un accento coeso, che è stato quindi personalizzato per ogni personaggio. "Tom è un madrelingua inglese, quindi gli ho chiesto di usare un accento diretto di Brooklyn", ha raccontato Michaël R. Roskam. "Noomi è svedese e non mi importava se avesse un accento leggermente diverso. Il suo personaggio sarebbe potuto arrivare qui a 12 o 18 anni e potrebbe ancora avere un piccolo tocco di qualcos'altro, ma parla un buon inglese. Le differenze sono molto credibili e molto vicino alla realtà di Brooklyn. E poi c'è Matthias a cui piace interpretare gli accenti di Brooklyn. Adora farlo e in realtà è anche molto bravo".



Tom Hardy non è stato timido nell'offrire suggerimenti mentre guardava la riproduzione della scena sui monitor e ha fatto pressioni su Dennis Lehane e sui produttori per un finale più ambiguo, che lo sceneggiatore ha poi riscritto sul set.



Lo scrittore Dennis Lehane ha anche scritto "Mystic River". In vari punti del film, Bob indossa una giacca che porta un distintivo che dice "Mystik".



Zora, uno dei pitbull che interpretavano Rocco, ha partecipato alla premiere del film di New York accanto a Tom Hardy e Noomi Rapace.



Il personaggio del detective Torres di John Ortiz era originariamente irlandese, ma Dennis Lehane ha deciso di trasformarlo in portoricano, scrivendo il personaggio pensando a Ortiz ancor prima che l'attore venisse scelto.



Neil Burger era originariamente assegnato alla regia del film, ma ha abbandonato per girare Divergent.



Durante le riprese del film, Matthias Schoenaerts ha dato a Noomi Rapace la sceneggiatura di Alive Alone, un film in cui avrebbero interpretato una coppia, ma Schoenaerts è uscito dal progetto a causa di conflitti di programmazione.



Terza collaborazione cinematografica tra il regista Michaël R. Roskam e l'attore Matthias Schoenaerts dopo The One Thing to Do (2005) e Bullhead - La vincente ascesa di Jacky (2011). I due hanno lavorato insieme anche in Le fidèle - Una vita al massimo (2017).



L'addestratore di animali Kim Krafsky di "Animal Actors Inc." ha addestrato i tre cani che hanno interpretato Rocco.



Elizabeth Rodriguez (detective Romsey), è sposata con Brett C. Leonard, che è il padrino del figlio di Tom Hardy, Louis.



Questa è la terza collaborazione di Michaël R. Roskam e del direttore della fotografia Nicolas Karakatsanis. In precedenza i due hanno collaborato per The One Thing to Do e Bullhead - La vincente ascesa di Jacky. La fotografia del film è ispirata all'artista George Bellows.



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 18.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marco Beltrami (A Quiet Place, Logan, Ted Bundy - Fascino criminale). Beltrami è noto per aver musicato i quattro film del franchise thriller-horror Scream di Wes Craven. Il compositore è stato candidato due volte al Premio Oscar per le musiche del remake Quel treno per Yuma e il dramma The Hurt Locker.

La colonna sonora include i brani: "Little Clocks" di Zachary Kibbee, "You Got Me" di Eddie Ray, "Damn Shame" di Mexico City, "Steamroller" di Michael Kisur, "If Love Comes Knockin" di The Topics, "Seven Point Five" di Allah-Lahs, "The Star Spangled Banner" di Andrea Dora e "Big Boy Whips" e Baby D.



1. Opening Titles (02:07)

2. Bob Walks Home from Bar (01:36)

3. Dog Reveal (00:49)

4. Deeds Lurks (00:25)

5. Making the Drop (00:33)

6. Robbery (01:22)

7. Bob Goes Back to Church (01:12)

8. Pet Store (01:01)

9. Deed Stalks (00:25)

10. Chovka Pays a Visit (02:25)

11. Marv Has a Plan (01:28)

12. Dog Crap (00:57)

13. Nice Dog (01:24)

14. That’s My Dog (01:31)

15. Marv and Bob Talk (01:15)

16. Something in the Bag (01:50)

17. Deeds Pops in Bar (02:01)

18. Bob Throws Out an Arm (01:24)

19. Nadia Gets Pissed (00:40)

20. Chovka Arrives at Bar (01:58)

21. Marv Gets Super Bowl Drop (01:39)

22. Nadia’s Story (01:06)

23. Talk About Deeds (01:24)

24. Marv Picks Up Fitz (01:08)

25. Marv Kills Fitz (01:16)

26. Umbrella (00:55)

27. Torres Reads File (01:10)

28. Marv and Deeds Chat (00:33)

29. Dirty Deeds (01:05)

30. Bob Leaves Marvs (02:48)

32. Nadia Finds Deeds (00:59)

33. Super Bowl Part C (04:23)

34. Super Bowl Part A (02:15)

36. Super Bowl Part B (01:03)

37. Deeds is Dead (03:24)

38. Chovka Arrives (02:10)

39. Marv is Shot (01:01)

40. Bob Sits in Car (01:52)

41. End Cue (03:39)

