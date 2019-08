Lilli e il vagabondo: svelato il cast di cani del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro lunedì 12 agosto 2019

Svelati interpreti a quattro zampe e doppiatori del remake live-action "Lilli e il vagabondo".

Disney ha reso disponibili nuove immagini dal remake live-action di Lilli e il vagabondo che mettono in risalto le star canine del film e le loro voci "umane". Dopo il successo di Aladdin e Il re leone, il prossimo rifacimento sarà l'amato classico "Lilli e il vagabondo", una rivisitazione del loro film d'animazione del 1955 liberamente ispirato al racconto "Happy Dan, The Whistling Dog" di Ward Greene.

Tessa Thompson e Justin Theroux prestano la loro voce al remake come, rispettivamente, la cocker Lisa e il meticcio randagio Biagio. La Disney dopo un'anteprima dei veri cani che interpretano Lilli e il vagabondo durante la loro presentazione dell'Investor Day ad aprile, ora ha svelato (via People) altre foto che rivelano l'intero cast di cani.

Oltre al Cocker Spaniel Rose e al cane Monte (che interpretano Lilli e Biagio), le foto mettono in risalto i cani che interpretano "Trusty" il vecchio levriero (doppiato da Sam Elliot), Jock la Scottish terrier (Ashley Jensen), la vaporosa cucciola Peg (Janelle Monáe) e Bull, amico Bulldog di Biagio il vagabondo (Benedict Wong).

Sulla base di queste foto, il remake di "Lilli e il vagabondo" subirà piccole modifiche quando si tratta di riproporre i personaggi animali del film d'animazione. Jock ad esempio è diventato una cagnolina nella rivisitazione live-action, ma per il resto i cani sono praticamente gli stessi in questa nuova versione. People riferisce che questi cuccioli nella vita reale sono anche animali che sono stati salvati; Monte, in particolare, è stato salvato da un rifugio antiaereo nel Nuovo Messico e alla fine è stato adottato da uno degli addestratori di animali del film, Mark Forbes.

Il remake live-action di "Lilli e il vagabondo" diretto da Charlie Bean da una sceenggiatura di Andrew Bujalski debutterà in esclusiva sul canale streaming Disney + il 12 novembre 2019.

cannot wait for this cuteness! One of my favorite childhood movies 💞 #ladyandthetramp #disney pic.twitter.com/rePuHiO9JZ — House of Ramos (@houseoframos) August 11, 2019

My heart literally can't handle all the ways that Disney plans to spark joy and save 2019.#LadyAndTheTramp pic.twitter.com/3Ux72vJBkT — TVAdora (@TVPartyPlanner) August 9, 2019

Fonte: People