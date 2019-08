Wonder Woman: Bloodlines - trailer del film d'animazione con la voce di Rosario Dawson

Di Pietro Ferraro lunedì 12 agosto 2019

Wonder Woman Bloodlines: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione con le voci di Rosario Dawson, Jeffrey Donovan e Nia Vardalos.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer di Wonder Woman: Bloodlines. Si tratta dell'ultimo lungometraggio animato che fa parte del cosiddetto "DC Universe Movies".

Il trailer prende il via con la storia familiare di Diana Prince, che decide di diventare un'eroina e protettrice della razza umana dopo aver salvato un uomo di nome Steve Trevor. Il filmato mostra Wonder Woman alle prese con una sua nemesi storica, la potente Doris Zeul aka Giganta, personaggio creato da William Moulton Marston nel 1944 e apparso per la prima volta enll'albo "Wonder Woman #9 (Volume 1)".

Il cast vocale di "Wonder Woman: Bloodlines" è guidato da Rosario Dawson nel ruolo di Wonder Woman e include anche Jeffrey Donovan (Steve Trevor), Marie Avgeropoulos (Silver Swan), Adrienne C. Moore (Etta Candy), Kimberly Brooks (Cheetah / Giganta), Courtenay Taylor (Dr. Poison), Constance Zimmer (Veronica Cale), Nia Vardalos (Julia Kapatelis), Michael Dorn (Ferdinand), Cree Summer (Hippolyta), Mozhan Marno (Dr. Cyber) ​​e Ray Chase (Lead Bandit).

Justin Copeland (Batman: Hush) e Sam Liu (Justice League vs the Fatal Five) dirigono da una sceneggiatura di Mairghread Scott (Justice League Action, Guardians of the Galaxy animated series). Il film è prodotto da Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight), Sam Liu e Amy McKenna (The Death of Superman). Sam Register e James Tucker (Batman: Hush) sono i produttori esecutivi.

"Wonder Woman: Bloodlines" segue la principessa amazzone Diana sulla sua isola natale Themyscira, quando decide di salvare il pilota di caccia Steve Trevor e riportarlo a casa sua in America. Questo mette in moto uno dei capitoli più accattivanti di Wonder Woman. Diana funge sia da ambasciatrice che da protettrice e guadagna rapidamente il nome di Wonder Woman dal popolo della Terra. Altrettanto forte nel corpo, nel cuore e nella volontà, si impegna per aiutare una ragazza in difficoltà che è stata accolta dall'organizzazione mortale Villainy Inc., i cui membri, che sono tutti criminali, mirano a invadere la casa di Diana, Themyscira.

I fan potranno godere quindi di una nuova avventura di Diana Prince prima che Gal Gadot torni come l'amata eroina DC il prossimo anno in Wonder Woman 1984. Il sequel live-action vede Patty Jenkins tornare alla regia e un'ambientazione anni '80, in piena guerra fredda, scenario già utilizzato di recente nella terza stagione della serie tv Stranger Things. "Wonder Woman: Bloodlines" arriverà questo autunno direttamente in digitale, Blu-ray e DVD.

Fonte: IGN