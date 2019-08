After Exile: Robert De Niro e Shia LaBeouf sono padre e figlio nel crime-drama di Joshua Michael Stern

Di Pietro Ferraro martedì 13 agosto 2019

Shia LaBeouf si unisce a Robert De Niro nel cast del crime drama "After Exile".

Shia LaBeouf si è unito al cast di After Exile per vestire i panni sullo schermo del figlio di Robert De Niro. LaBeouf interpreterà Mike Delaney finito in prigione per aver ucciso un uomo innocente dopo una violenta rapina. Una volta rilasciato, viene trascinato di nuovo nella vita criminale con suo padre ex detenuto alcolizzato (De Niro). Devastati dal senso di colpa, i due devono salvare il fratello minore di Delaney da una vita di droga e criminalità.

Il dramma sarà diretto da Joshua Michael Stern che ha diretto anche Neverwas, The Contractor, Swing Vote ed episodi della serie tv Graves. La sceneggiatura è di Anthony Thorne e Michael Tovo. Il film è prodotto da Anthony Thorne e Steve Snyder per Pacific Shore Films. con Les Cohen a bordo come produttore esecutivo.

Shia LaBeouf è recentemente apparso nel toccante film indipendente Peanut Butter Falcon che segue un amabile ragazzo con sindrome di Down in un viaggio simile a quello di Huckleberry Finn che lo vede in fuga per perseguire il suo sogno, diventare un wrestler. LaBeouf è anche nel biografico Honey Boy scritto dall'attore stesso che nel film interpreta suo padre, un ex clown e criminale.

Le riprese di "After Exile" prenderanno il via a Philadelphia in ottobre.

Fonte: Variety