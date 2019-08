The Troop: James Wan porta al cinema il romanzo horror di Nick Cutter

Di Pietro Ferraro martedì 13 agosto 2019

James Wan produttore per un adattamento per il grande schermo del romanzo horror "The Troop" di Nick Cutter.

La Atomic Monster di James Wan produrrà un adattamento per il grande schermo del romanzo horror The Troop di Nick Cutter. "Cutter" è uno pseudonimo dell'autore Craig Davidson, che scrive anche con il nome Patrick Lestewka quando si tratta di genere horror. E.L. Katz dirige il progetto con gli sceneggiatori Noah Gardner e Aidan Fitzgerald che adattano il libro di Cutter per il grande schermo.

"The Troop" si concentra su una truppa di boy scout che si reca nel deserto canadese per un tradizionale fine settimana di campeggio. Tuttavia le cose prendono ben presto una piega terrificante quando un intruso inaspettato s'imbatte nel loro campeggio. Questo intruso viene descritto come "incredibilmente magro, spaventosamente pallido e voracemente affamato". I ragazzi sono quindi esposti a qualcosa di molto più spaventoso di qualsiasi storia del terrore: il portatore umano di un incubo bioingegnerizzato. Il libro racconta la storia di una "lotta straziante per la sopravvivenza senza scampo dagli elementi, dagli infetti...o dagli altri".

"The Troop" di Nick Cutter è stato paragonato a Il signore delle mosche e 28 giorni dopo. La Atomic Monster di James Wan sta collaborando con JS Entertainment e Starlight Media per portare la storia sul grande schermo. Al momento non sono stati annunciati una data di inizio riprese, un cast o una data di uscita.

James Wan si sta preparando a dirigere un film horror top secret "vietato ai minori" prima di dirigere Aquaman 2. Atomic Monster ha in ballo il sequel The Conjuring 3, The Trench (lo spin-off horror di "Aquaman"), il reboot di Mortal Kombat e diversi altri progetti nelle primissime fasi di sviluppo. Con il film horror senza titolo a cui sta lavorando, Wan vuol riportare il genere alle sue radici con il regista che ha riferito che ha intenzione di usare molti effetti pratici.

Fonte: Deadline