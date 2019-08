Il principe cerca moglie 2: Shari Headley confermata in "Coming 2 America"

Di Pietro Ferraro martedì 13 agosto 2019

Shari Headley riprenderà il ruolo di Lisa McDowell nel sequel "Il principe cerca moglie 2".

Shari Headley torna al fianco di Eddie Murphy per Il principe cerca moglie 2 aka Coming 2 America. Headley riprende il suo ruolo di Lisa McDowell dall'originale del 1989. Oltre a Murphy e Headley, l'attesissimo sequel vede anche il ritorno di Arsenio Hall, James Earl Jones, Paul Bates e John Amos. Anche Leslie Jones, Kiki Layne, Rick Ross e Wesley Snipes si sono uniti al cast. Secondo quanto riferito, la produzione prenderà il via in autunno, dopo che il regista Craig Brewer, Murphy e Snipes avranno terminato il tour promozionale per Dolemite Is My Name, l'imminente film biografico su Rudy Ray Moore prodotto per Netflix.

Nell'originale Il principe cerca moglie, Shari Headley ha interpretato Lisa McDowell, l'interesse amoroso ed eventuale moglie del principe Akeem. John Amos interpretava suo padre, Cleo McDowell, che non era troppo felice di vedere uno dei degli "umili" impiegati del suo fast food corteggiare sua figlia. Tuttavia le cose cambiano drasticamente quando papà McDowell scopre la vera identità di Akeem e all'improvviso si dimostra entusiasta, anche troppo, del suo potenziale futuro genero.

"Il principe cerca moglie 2" vedrà il principe Akeem di Eddie Murphy, destinato al trono di Zamunda, scoprire di avere un figlio mai conosciuto che vive in America. Akeem vuole onorare l'ultimo desiderio di suo padre morente di riconoscere il figlio e incoronarlo principe di Zamunda, così lui e il Semmi di Arsenio Hall partono di nuovo alla volta degli Stati Uniti. Il figlio perduto di Akeem si scoprirà essere una figlia che vive nel Queens interpretata da Kiki Layne.

Fonte: Deadline