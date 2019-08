Uscita per l'inferno di Stephen King arriva al cinema dal team creativo di "IT Capitolo 2"

martedì 13 agosto 2019

Andy e Barbara Muschietti portano sul grande schermo il racconto "Uscita per l'inferno" di Stephen King.

Altro giro altro adattamento per il grande schermo di un racconto di Stephen King. Andy Muschietti e Barbara Muschietti, il team dietro il blockbuster IT e l'imminente IT Capitolo 2, sono pronti a produrre un adattamento del romanzo Uscita per l'inferno (Roadwork) di King con Pablo Trapero designato alla regia.

Durante una recente intervista, Andy e Barbara Muschietti hanno rivelato che stanno lavorando ad un film basato su "Uscita per l'inferno". Non solo hanno già un regista, ma la sceneggiatura è già stata completata con Barbara Muschietti che ne è entusiasta.

È una sceneggiatura fantastica. Speriamo di iniziare le riprese all'inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda il regista argentino Pablo Trapero, alcuni dei suoi lavori precedenti includono Elefante blanco, Il clan (Leone d'argento per la miglior regia al Festival di Venezia 2015) e più recentemente Il segreto di una famiglia uscito lo scorso anno.

"Uscita per l'inferno" è stato pubblicato per la prima volta da Stephen King nel 1981 con lo pseudonimo Richard Bachman. la trama si concentra su Barton Dawes, che vive una vita semplice e confortevole fino a quando gli eventi improvvisamente prendono una brutta svolta. La costruzione di un'autostrada non solo lo costringe a lasciare il lavoro, ma anche la sua casa. Dawes non affronta molto bene l'intera situazione e non riesce ad accettare quello che vive come un sopruso. La sua implacabile determinazione nel combattere ciò che sta arrivando riesce ad allontanare sua moglie e i suoi amici. Dawes finisce così per difendere la sua casa con esplosivi e armi contro coloro che cercano di demolire la sua casa.

