Candyman: il reboot di Jordan Peele ha iniziato le riprese, annunciato il cast

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 agosto 2019

Riprese al via a Chicago per il reboot horror "Candyman" prodotto da Jordan Peele (Scappa - Get Out).

Produzione al via in quel di Chicago per il reboot Candyman prodotto da Jordan Peele (Scappa - Get Out) con la sua Monkeypaw Productions. Ufficializzato anche il cast del film che vede protagonisti Nathan Stewart-Jarrett (Misfits) e Colman Domingo (Fear the Walking Dead).

Nathan Stewart-Jarrett è noto soprattutto per ruoli nelle serie tv britanniche Misfits e Utopia ed è recentemente apparso nel fantasy Il ragazzo che diventerà re di Joe Cornish. Colman Domingo è stato nominato sia per un premio Tony che per un Lawrence Olivier Award come migliore attore non protagonista nel musical The Scottsboro Boys. Sul piccolo schermo Domingo è noto per il ruolo di Victor Strand nella serie tv Fear the Walking Dead, mentre i suo crediti cinematografici includono ruoli in Lincoln di Steven Spielberg, The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca e Selma - La strada per la libertà.

Altri membri del cast di "Candyman" confermati sono Yahya Abdul-Mateen II e Teyonah Parris. Abdul-Mateen II ha recitato nel remake Baywatch, nel musical The Greatest Showman, nel thriller Noi di Jordan Peele ed ha interpretato l'antagonista Manta nel blockbuster Aquaman. L'attore è anche nel cast della nuova serie tv Watchmen in arrivo su HBO.

Teyonah Parris è nota per i ruoli di Dawn Chambers in Mad Men di Coco Connors in Dear White People, mentre al cinema ha recitato in Chi-rag di Spike Lee e Se la strada potesse parlare al fianco di Colman Domingo. La vedremo prossimamente al fianco di Monica Rambeau nella serie Disney + WandaVision incentrata sulla supereroina Scarlet Wirtch di Elizabeth Olsen.

Nia DaCosta (Little Woods) dirige "Candyman" da una sceneggiatura di Jordan Peele e Win Rosenfeld. Il reboot è descritto come un "sequel spirituale" del film horror Candyman - Terrore dietro lo specchio di Bernard Rose del 1992. Basato sul racconto di Clive Barker "The Forbidden", Candyman è incentrato sulla leggenda urbana di un ex schiavo assassinato a causa del suo rapporto con una donna bianca. Quando la famiglia della donna venne a sapere dell'amore proibito, l'uomo fu imbrattato di miele, ricoperto di api e poi dato alle fiamme. Le sue ceneri vennero sparse in quello che sarebbe poi diventato il progetto abitativo Cabrini-Green. La leggenda vuole che il pronunciare il suo nome per cinque volte allo specchio lo risveglierà, portando la vendicativa anima dannata a sfogare la sua rabbia sul malcapitato di turno.

Tra le varie location scelte per filmare a Chicago c'è anche il quartiere in cui è iniziata la leggenda: i progetti abitativi Cabrini-Green. Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) sta cofinanziando il film con la BRON creative. "Candyman" verrà girato interamente a Chicago.

Fonte: Deadline