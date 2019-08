Last Christmas: trailer della commedia romantica con Emilia Clarke e la musica di George Michael

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 agosto 2019

Last Christmas: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica di Paul Feig nei cinema americani dall'8 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Last Christmas, la commedia romantica diretta da Paul Feig (Le amiche della sposa, Spy). Il film vede protagonista Emilia Clarke (Il trono di spade) come una donna infelice che lavora in un negozio di Londra dove si possono fare acquisti natalizi tutto l'anno che trova l'amore e una nuova prospettiva sulla vita in un cliente di nome Tom (Henry Golding di "Crazy & Rich").

Emma Thompson che ha scritto la sceneggiatura con Bryony Kimmings ha anche un ruolo di supporto nel film insieme a Michelle Yeoh. Il film è accompagnato dalla musica di George Michael, inclusa la hit natalizia che ha ispirato il titolo, a cui si aggiunge materiale inedito presentato in anteprima dal leggendario artista vincitore del Grammy, che ha venduto oltre 115 milioni di album e registrato 10 singoli n. 1 nel corso della sua iconica carriera.

La trama ufficiale:





Kate (Emilia Clarke) è una guastafeste di Londra, un insieme di decisioni sbagliate accompagnate dal tintinnio delle campanelle sulle scarpe, un'altra irritante conseguenza del suo lavoro di elfo in un negozio di Natale aperto tutto l'anno. Tom (Henry Golding) sembra troppo bello per essere vero quando entra nella sua vita e inizia a vedere attraverso le così tante barriere di Kate. Mentre Londra si trasforma per il periodo più bello dell'anno, nulla dovrebbe funzionare per questi due. Ma a volte, devi lasciare cadere la neve dove può, devi ascoltare il tuo cuore...e devi avere fede.

"Last Christmas" debutta nei cinema americani l'8 novembre.

Fonte: Collider