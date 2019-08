Traphouse: Dave Bautista protagonista del nuovo thriller d'azione dai creatori di "Fast & Furious"

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 agosto 2019

Dave Bautista a bordo del nuovo thriller d'azione "Traphouse" dai creatori della saga "Fast & Furious".

Nuovo progetto per il lanciatissimo Dave Bautista, la star di Guardiani della Galassia ha firmato con Signature Films per interpretare e co-produrre il thriller d'azione Traphouse. Si tratta della seconda partenrship tra la casa di produzione e l'ex wrestler dopo il thriller Final Score che ha visto protagonisti Bautista e Pierce Brosnan.

"Traphouse" è un progetto a cui Dave Bautista ha lavorato per anni. La trama segue un agente della DEA sotto copertura e il suo partner che s'imbarcano in un gioco del gatto col topo con un sorprendente gruppo di ladri composto da adolescenti ribelli. Gli audaci adolescenti hanno iniziato a derubare da un pericoloso cartello usando le tattiche dei genitori e informazioni top-secret. La sceneggiatura arriverà dal creatore di Fast & Furious, Gary Scott Thompson. Altri crediti di Thompson includono sceneggiature per Detective Stone, 88 minuti, L'uomo senza ombra 2, Timecop 2 e la serie tv Las Vegas.

Il commento entusiasta di Bautista sulla collaborazione con Gary Scott Thompson.

Siamo entusiasti di lavorare con Marc e il suo team in Signature per dare vita a [Traphouse], e con Gary abbiamo trovato lo scrittore perfetto per infondere il nostro film originale azione frenetica e tonnellate di cuore.

Oltre ad interpretare Drax il distruttore nell'Universo Cinematografico Marvel, personaggio che ritroveremo in Guardiani della Galassia 3 in uscita nel 2021, Bautista è recentemente apparso in Escape Plan 3 - L'ultima sfida al fianco di Stallone, è attualmente nelle sale italiane con l'action-thriller Hotel Artemis e sarà nell'imminente commedia d'azione Stuber - Autista d'Assalto in uscita al cinema il prossimo 29 agosto.

"Traphouse" uscirà l'anno prossimo. Bautista ha sviluppato il progetto e lo sta producendo con il manager di lunga data Jonathan Meisner attraverso la sua società di produzione Dream Bros Entertainment.

Dream Bros è anche dietro al film d'azione per famiglie My Spy che vede ancora protagonista Bautista al fianco di Kristen Schaal e Ken Jeong.

Fonte: Deadline