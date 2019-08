A Hidden Life: trailer del nuovo film di Terrence Malick

A Hidden Life: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di Terrence Malick.

Fox Searchlight ha reso disponibile un primo trailer di A Hidden Life. Si tratta dell'ultima fatica dell'acclamato regista Terrence Malick (The Tree of Life, To the Wonder, Knight of Cups). Malick mette in scena una suggestiva epopea della seconda guerra mondiale presentata in concorso all'ultimo Festival di Cannes, dove ha ricevuto il Premio della Giuria Ecumenica e il Premio François-Chalais, e pronta a concorrere per la stagione dei premi e gli Oscar 2020.

Il trailer introduce la relazione al centro di questo racconto, due anime che s'incontrano e formano una famiglia, prima di essere separate dagli orrori della guerra. "A Hidden Life" è incentrato sulla storia di un obiettore di coscienza austriaco di nome Franz Jägerstätter, interpretato dall'August Diehl di Bastardi senza gloria, che si rifiutò di combattere per i nazisti nella seconda guerra mondiale. Il contadino austriaco, beatificato dalla Chiesa Cattolica nel 2017, dovette affrontare la minaccia dell'esecuzione per tradimento. Tuttavia la sua fede ferma e il suo amore per la sua famiglia hanno contribuito a mantenere vivo il suo spirito.

Il cast del film è completato da Valerie Pachner, Maria Simon, Tobias Moretti, Bruno Ganz, Matthias Schoenaerts, Karin Neuhäuser e Ulrich Matthes.

